Mikä on Portuma (PORTUMA)

With Portuma, the project team have created a platform in the gaming industry with a global user base exceeding 3 billion, bringing together advertiser brands and game studios to enable the publication of non-disruptive ads to the gaming experience. Additionally, with Portuma Token, an earning model has been established where users playing games can earn Portuma tokens as they play. The Portuma Ecosystem, encompassing all of these, is designed as a structure that merges in-game advertising and in-game economy.

Portuma-rahakkeen hintaennuste (USD)

Portuma (PORTUMA) -rahakkeen tokenomiikka

Portuma (PORTUMA) -ostamisen perusteet

PORTUMA paikallisiin valuuttoihin

Portuma-resurssi

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Portuma” Paljonko Portuma (PORTUMA) on arvoltaan tänään? PORTUMA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.000091 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on PORTUMA-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.000091 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo PORTUMA -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on Portuma-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen PORTUMA markkina-arvo on $ 344.41K USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on PORTUMA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? PORTUMA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 3.78B USD . Mikä oli PORTUMA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? PORTUMA saavutti ATH-hinnaksi 0.00416911829486032 USD . Mikä oli PORTUMA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? PORTUMA-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000070342407221662 USD . Mikä on PORTUMA-rahakkeen treidausvolyymi? PORTUMA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 27.69K USD . Nouseeko PORTUMA tänä vuonna korkeammalle? PORTUMA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PORTUMA-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

Portuma (PORTUMA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8) Tyyppi Tiedot 08-20 18:39:00 Asiantuntijoiden näkemyksiä US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived 08-20 09:25:00 Alan päivitykset Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000 08-20 02:24:00 Alan päivitykset Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours 08-19 15:30:00 Alan päivitykset Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday 08-19 03:40:00 Valuuttapolitiikka US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications 08-18 17:40:00 Alan päivitykset Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

