PONGO (PONGO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.000000008369. Viimeisen 24 tunnin aikana PONGO on vaihdellut alimmillaan $ 0.000000008 ja korkeimmillaan $ 0.00000001007 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PONGO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.000000198118835201, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00000000590108406.
Lyhyen aikavälin tuloksissa PONGO on muuttunut -3.49% viimeisen tunnin aikana, -4.75% 24 tunnin aikana ja -20.30% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
PONGO (PONGO) -rahakkeen markkinatiedot
$ 836.90K
$ 1.79K
$ 836.90K
100.00T
99,999,999,999,999
PONGO-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 836.90K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.79K. PONGO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 100.00T ja sen kokonaistarjonta on 99999999999999. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 836.90K.
PONGO (PONGO) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän PONGO-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.00000000041735
-4.75%
30 päivää
$ -0.000000008231
-49.59%
60 päivää
$ +0.000000001669
+24.91%
90 päivää
$ -0.000000007131
-46.01%
PONGO-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään PONGO-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00000000041735 (-4.75%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
PONGO 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000000008231 (-49.59%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
PONGO-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, PONGO-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000000001669 (+24.91%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
PONGO-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.000000007131 (-46.01%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle PONGO (PONGO)?
Pongo isn’t just any skunk—he’s a warrior born in the meme coin trenches, where countless tokens rise and fall in the blink of an eye. Born with black and white fur, Pongo wears his colors with pride, symbolizing his loyalty to XRP and his mission to unite meme coins under one flag. For Pongo, the XRP blockchain isn’t just a platform—it’s his battleground, and he’s ready to lead the meme coin revolution.
PONGO on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja PONGO-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista PONGO-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue PONGO-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään PONGO-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
PONGO-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon PONGO (PONGO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko PONGO (PONGO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita PONGO-rahakkeelle.
PONGO (PONGO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PONGO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
PONGO (PONGO) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa PONGO:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa PONGO MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.