1ORDER - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.1367
$0.1367
-1.08%1D
USD
Reaaliaikainen Orderly Network (ORDER) -hintakaavio
Orderly Network (ORDER) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.1359
$ 0.1359
24 h:n matalin
$ 0.1523
$ 0.1523
24 h:n korkein

$ 0.1359
$ 0.1359

$ 0.1523
$ 0.1523

$ 0.3760795578853937
$ 0.3760795578853937

$ 0.06581957903741469
$ 0.06581957903741469

-0.52%

-1.08%

-5.87%

-5.87%

Orderly Network (ORDER) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.1365. Viimeisen 24 tunnin aikana ORDER on vaihdellut alimmillaan $ 0.1359 ja korkeimmillaan $ 0.1523 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ORDER-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.3760795578853937, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.06581957903741469.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ORDER on muuttunut -0.52% viimeisen tunnin aikana, -1.08% 24 tunnin aikana ja -5.87% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Orderly Network (ORDER) -rahakkeen markkinatiedot

No.691

$ 34.42M
$ 34.42M

$ 149.82K
$ 149.82K

$ 136.50M
$ 136.50M

252.13M
252.13M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

25.21%

ETH

Orderly Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 34.42M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 149.82K. ORDER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 252.13M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 136.50M.

Orderly Network (ORDER) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Orderly Network-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.001492-1.08%
30 päivää$ +0.0357+35.41%
60 päivää$ +0.0693+103.12%
90 päivää$ +0.0284+26.27%
Orderly Network-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään ORDER-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.001492 (-1.08%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Orderly Network 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.0357 (+35.41%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Orderly Network-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, ORDER-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0693 (+103.12%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Orderly Network-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.0284 (+26.27%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Orderly Network (ORDER)?

Tarkista Orderly Network-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Orderly Network (ORDER)

Orderly Network is an Omnichain orderbook and clearinghouse shared between different blockchains. Orderly offers spot and perpetual futures orderbooks across Arbitrum, Optimism, Polygon, Base and Near, while expanding to other blockchains. We operate as an infrastructure provider, onboarding brokers via our SDK. The brokers onboard different categories of traders - retail, professional and institutional. This is analogous to a decentralized CME, eventually with hundreds of brokers on top. The Orderly Chain, powered by OP stack and Celestia DA, is the clearinghouse that settles all trades across 20+ brokers on top of Orderly.

Orderly Network on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Orderly Network-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista ORDER-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Orderly Network-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Orderly Network-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Orderly Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Orderly Network (ORDER) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Orderly Network (ORDER) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Orderly Network-rahakkeelle.

Tarkista Orderly Network-rahakkeen hintaennuste nyt!

Orderly Network (ORDER) -rahakkeen tokenomiikka

Orderly Network (ORDER) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ORDER-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Orderly Network (ORDER) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Orderly Network:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Orderly Network MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

ORDER paikallisiin valuuttoihin

1 Orderly Network(ORDER) - VND
3,591.9975
1 Orderly Network(ORDER) - AUD
A$0.211575
1 Orderly Network(ORDER) - GBP
0.10101
1 Orderly Network(ORDER) - EUR
0.11739
1 Orderly Network(ORDER) - USD
$0.1365
1 Orderly Network(ORDER) - MYR
RM0.57603
1 Orderly Network(ORDER) - TRY
5.586945
1 Orderly Network(ORDER) - JPY
¥20.202
1 Orderly Network(ORDER) - ARS
ARS$179.36919
1 Orderly Network(ORDER) - RUB
10.997805
1 Orderly Network(ORDER) - INR
11.912355
1 Orderly Network(ORDER) - IDR
Rp2,237.70456
1 Orderly Network(ORDER) - KRW
191.17644
1 Orderly Network(ORDER) - PHP
7.803705
1 Orderly Network(ORDER) - EGP
￡E.6.61752
1 Orderly Network(ORDER) - BRL
R$0.746655
1 Orderly Network(ORDER) - CAD
C$0.18837
1 Orderly Network(ORDER) - BDT
16.60113
1 Orderly Network(ORDER) - NGN
209.676285
1 Orderly Network(ORDER) - COP
$550.402125
1 Orderly Network(ORDER) - ZAR
R.2.41878
1 Orderly Network(ORDER) - UAH
5.62107
1 Orderly Network(ORDER) - VES
Bs18.7005
1 Orderly Network(ORDER) - CLP
$132.405
1 Orderly Network(ORDER) - PKR
Rs38.48208
1 Orderly Network(ORDER) - KZT
73.34691
1 Orderly Network(ORDER) - THB
฿4.45809
1 Orderly Network(ORDER) - TWD
NT$4.16325
1 Orderly Network(ORDER) - AED
د.إ0.500955
1 Orderly Network(ORDER) - CHF
Fr0.1092
1 Orderly Network(ORDER) - HKD
HK$1.066065
1 Orderly Network(ORDER) - AMD
֏52.23855
1 Orderly Network(ORDER) - MAD
.د.م1.229865
1 Orderly Network(ORDER) - MXN
$2.56074
1 Orderly Network(ORDER) - SAR
ريال0.511875
1 Orderly Network(ORDER) - PLN
0.49959
1 Orderly Network(ORDER) - RON
лв0.593775
1 Orderly Network(ORDER) - SEK
kr1.31313
1 Orderly Network(ORDER) - BGN
лв0.22932
1 Orderly Network(ORDER) - HUF
Ft46.602465
1 Orderly Network(ORDER) - CZK
2.88834
1 Orderly Network(ORDER) - KWD
د.ك0.0416325
1 Orderly Network(ORDER) - ILS
0.465465
1 Orderly Network(ORDER) - AOA
Kz125.114535
1 Orderly Network(ORDER) - BHD
.د.ب0.0514605
1 Orderly Network(ORDER) - BMD
$0.1365
1 Orderly Network(ORDER) - DKK
kr0.877695
1 Orderly Network(ORDER) - HNL
L3.588585
1 Orderly Network(ORDER) - MUR
6.242145
1 Orderly Network(ORDER) - NAD
$2.411955
1 Orderly Network(ORDER) - NOK
kr1.38957
1 Orderly Network(ORDER) - NZD
$0.233415
1 Orderly Network(ORDER) - PAB
B/.0.1365
1 Orderly Network(ORDER) - PGK
K0.56511
1 Orderly Network(ORDER) - QAR
ر.ق0.49686
1 Orderly Network(ORDER) - RSD
дин.13.771485

Orderly Network-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Orderly Network toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Orderly Network-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Orderly Network”

Paljonko Orderly Network (ORDER) on arvoltaan tänään?
ORDER-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.1365 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ORDER-USD-parin nykyinen hinta?
ORDER -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.1365. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Orderly Network-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ORDER markkina-arvo on $ 34.42M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ORDER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ORDER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 252.13M USD.
Mikä oli ORDER-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ORDER saavutti ATH-hinnaksi 0.3760795578853937 USD.
Mikä oli ORDER-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ORDER-rahakkeen ATL-hinta oli 0.06581957903741469 USD.
Mikä on ORDER-rahakkeen treidausvolyymi?
ORDER-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 149.82K USD.
Nouseeko ORDER tänä vuonna korkeammalle?
ORDER saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ORDER-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Orderly Network (ORDER) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

ORDER-USD-laskin

Summa

ORDER
ORDER
USD
USD

1 ORDER = 0.1365 USD

Treidaa ORDER-rahaketta

ORDERUSDT
$0.1367
$0.1367
-1.37%

