Orderly Network (ORDER) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.1365. Viimeisen 24 tunnin aikana ORDER on vaihdellut alimmillaan $ 0.1359 ja korkeimmillaan $ 0.1523 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ORDER-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.3760795578853937, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.06581957903741469.
Lyhyen aikavälin tuloksissa ORDER on muuttunut -0.52% viimeisen tunnin aikana, -1.08% 24 tunnin aikana ja -5.87% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Orderly Network (ORDER) -rahakkeen markkinatiedot
No.691
$ 34.42M
$ 149.82K
$ 136.50M
252.13M
1,000,000,000
1,000,000,000
25.21%
ETH
Orderly Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 34.42M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 149.82K. ORDER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 252.13M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 136.50M.
Orderly Network is an Omnichain orderbook and clearinghouse shared between different blockchains. Orderly offers spot and perpetual futures orderbooks across Arbitrum, Optimism, Polygon, Base and Near, while expanding to other blockchains. We operate as an infrastructure provider, onboarding brokers via our SDK. The brokers onboard different categories of traders - retail, professional and institutional. This is analogous to a decentralized CME, eventually with hundreds of brokers on top. The Orderly Chain, powered by OP stack and Celestia DA, is the clearinghouse that settles all trades across 20+ brokers on top of Orderly.
