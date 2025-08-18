Lisätietoja GRAIL-rahakkeesta

Camelot Token-logo

Camelot Token – hinta (GRAIL)

1GRAIL - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$313.35
$313.35$313.35
-0.38%1D
USD
Reaaliaikainen Camelot Token (GRAIL) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:55:17 (UTC+8)

Camelot Token (GRAIL) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 307.61
$ 307.61$ 307.61
24 h:n matalin
$ 322.55
$ 322.55$ 322.55
24 h:n korkein

$ 307.61
$ 307.61$ 307.61

$ 322.55
$ 322.55$ 322.55

$ 4,596.697463760124
$ 4,596.697463760124$ 4,596.697463760124

$ 187.2886077658792
$ 187.2886077658792$ 187.2886077658792

-0.11%

-0.38%

-11.46%

-11.46%

Camelot Token (GRAIL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 313.42. Viimeisen 24 tunnin aikana GRAIL on vaihdellut alimmillaan $ 307.61 ja korkeimmillaan $ 322.55 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GRAIL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 4,596.697463760124, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 187.2886077658792.

Lyhyen aikavälin tuloksissa GRAIL on muuttunut -0.11% viimeisen tunnin aikana, -0.38% 24 tunnin aikana ja -11.46% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Camelot Token (GRAIL) -rahakkeen markkinatiedot

No.4082

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 54.01K
$ 54.01K$ 54.01K

$ 23.04M
$ 23.04M$ 23.04M

0.00
0.00 0.00

73,506
73,506 73,506

ARB

Camelot Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 54.01K. GRAIL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 73506. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 23.04M.

Camelot Token (GRAIL) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Camelot Token-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -1.1953-0.38%
30 päivää$ -80.68-20.48%
60 päivää$ +36.53+13.19%
90 päivää$ -30.94-8.99%
Camelot Token-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään GRAIL-rahakkeiden hinta muuttui $ -1.1953 (-0.38%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Camelot Token 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -80.68 (-20.48%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Camelot Token-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, GRAIL-rahakkeiden hinta muuttui $ +36.53 (+13.19%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Camelot Token-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -30.94 (-8.99%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Camelot Token (GRAIL)?

Tarkista Camelot Token-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Camelot Token (GRAIL)

Camelot is an ecosystem-focused and community-driven DEX built on Arbitrum. Camelot has been built as a highly efficient and customizable protocol, allowing both builders and users to leverage our custom infrastructure for deep, sustainable, and adaptable liquidity. Camelot moves beyond the traditional design of DEXs to focus on offering a tailored approach that prioritizes composability.

Camelot Token on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Camelot Token-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista GRAIL-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Camelot Token-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Camelot Token-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Camelot Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Camelot Token (GRAIL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Camelot Token (GRAIL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Camelot Token-rahakkeelle.

Tarkista Camelot Token-rahakkeen hintaennuste nyt!

Camelot Token (GRAIL) -rahakkeen tokenomiikka

Camelot Token (GRAIL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GRAIL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Camelot Token (GRAIL) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Camelot Token:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Camelot Token MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

GRAIL paikallisiin valuuttoihin

1 Camelot Token(GRAIL) - VND
8,247,647.3
1 Camelot Token(GRAIL) - AUD
A$485.801
1 Camelot Token(GRAIL) - GBP
231.9308
1 Camelot Token(GRAIL) - EUR
269.5412
1 Camelot Token(GRAIL) - USD
$313.42
1 Camelot Token(GRAIL) - MYR
RM1,322.6324
1 Camelot Token(GRAIL) - TRY
12,828.2806
1 Camelot Token(GRAIL) - JPY
¥46,386.16
1 Camelot Token(GRAIL) - ARS
ARS$411,852.6852
1 Camelot Token(GRAIL) - RUB
25,252.2494
1 Camelot Token(GRAIL) - INR
27,361.566
1 Camelot Token(GRAIL) - IDR
Rp5,138,031.9648
1 Camelot Token(GRAIL) - KRW
438,963.5152
1 Camelot Token(GRAIL) - PHP
17,918.2214
1 Camelot Token(GRAIL) - EGP
￡E.15,197.7358
1 Camelot Token(GRAIL) - BRL
R$1,714.4074
1 Camelot Token(GRAIL) - CAD
C$432.5196
1 Camelot Token(GRAIL) - BDT
38,118.1404
1 Camelot Token(GRAIL) - NGN
481,441.3278
1 Camelot Token(GRAIL) - COP
$1,263,787.795
1 Camelot Token(GRAIL) - ZAR
R.5,556.9366
1 Camelot Token(GRAIL) - UAH
12,906.6356
1 Camelot Token(GRAIL) - VES
Bs42,938.54
1 Camelot Token(GRAIL) - CLP
$304,017.4
1 Camelot Token(GRAIL) - PKR
Rs88,359.3664
1 Camelot Token(GRAIL) - KZT
168,413.1028
1 Camelot Token(GRAIL) - THB
฿10,236.2972
1 Camelot Token(GRAIL) - TWD
NT$9,562.4442
1 Camelot Token(GRAIL) - AED
د.إ1,150.2514
1 Camelot Token(GRAIL) - CHF
Fr250.736
1 Camelot Token(GRAIL) - HKD
HK$2,447.8102
1 Camelot Token(GRAIL) - AMD
֏119,945.834
1 Camelot Token(GRAIL) - MAD
.د.م2,823.9142
1 Camelot Token(GRAIL) - MXN
$5,876.625
1 Camelot Token(GRAIL) - SAR
ريال1,175.325
1 Camelot Token(GRAIL) - PLN
1,147.1172
1 Camelot Token(GRAIL) - RON
лв1,363.377
1 Camelot Token(GRAIL) - SEK
kr3,011.9662
1 Camelot Token(GRAIL) - BGN
лв526.5456
1 Camelot Token(GRAIL) - HUF
Ft107,004.7222
1 Camelot Token(GRAIL) - CZK
6,631.9672
1 Camelot Token(GRAIL) - KWD
د.ك95.5931
1 Camelot Token(GRAIL) - ILS
1,068.7622
1 Camelot Token(GRAIL) - AOA
Kz287,277.6378
1 Camelot Token(GRAIL) - BHD
.د.ب118.15934
1 Camelot Token(GRAIL) - BMD
$313.42
1 Camelot Token(GRAIL) - DKK
kr2,012.1564
1 Camelot Token(GRAIL) - HNL
L8,239.8118
1 Camelot Token(GRAIL) - MUR
14,332.6966
1 Camelot Token(GRAIL) - NAD
$5,538.1314
1 Camelot Token(GRAIL) - NOK
kr3,187.4814
1 Camelot Token(GRAIL) - NZD
$535.9482
1 Camelot Token(GRAIL) - PAB
B/.313.42
1 Camelot Token(GRAIL) - PGK
K1,297.5588
1 Camelot Token(GRAIL) - QAR
ر.ق1,140.8488
1 Camelot Token(GRAIL) - RSD
дин.31,614.6754

Camelot Token-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Camelot Token toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Camelot Token-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Camelot Token”

Paljonko Camelot Token (GRAIL) on arvoltaan tänään?
GRAIL-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 313.42 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on GRAIL-USD-parin nykyinen hinta?
GRAIL -USD-parin nykyinen hinta on $ 313.42. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Camelot Token-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen GRAIL markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on GRAIL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
GRAIL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli GRAIL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
GRAIL saavutti ATH-hinnaksi 4,596.697463760124 USD.
Mikä oli GRAIL-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
GRAIL-rahakkeen ATL-hinta oli 187.2886077658792 USD.
Mikä on GRAIL-rahakkeen treidausvolyymi?
GRAIL-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 54.01K USD.
Nouseeko GRAIL tänä vuonna korkeammalle?
GRAIL saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GRAIL-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Camelot Token (GRAIL) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

GRAIL-USD-laskin

Summa

GRAIL
GRAIL
USD
USD

1 GRAIL = 313.42 USD

Treidaa GRAIL-rahaketta

GRAILUSDT
$313.35
$313.35$313.35
-0.38%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu