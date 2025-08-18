Camelot Token (GRAIL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 313.42. Viimeisen 24 tunnin aikana GRAIL on vaihdellut alimmillaan $ 307.61 ja korkeimmillaan $ 322.55 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GRAIL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 4,596.697463760124, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 187.2886077658792.
Lyhyen aikavälin tuloksissa GRAIL on muuttunut -0.11% viimeisen tunnin aikana, -0.38% 24 tunnin aikana ja -11.46% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Camelot Token (GRAIL) -rahakkeen markkinatiedot
No.4082
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 54.01K
$ 54.01K$ 54.01K
$ 23.04M
$ 23.04M$ 23.04M
0.00
0.00 0.00
73,506
73,506 73,506
ARB
Camelot Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 54.01K. GRAIL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 73506. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 23.04M.
Camelot is an ecosystem-focused and community-driven DEX built on Arbitrum.
Camelot has been built as a highly efficient and customizable protocol, allowing both builders and users to leverage our custom infrastructure for deep, sustainable, and adaptable liquidity. Camelot moves beyond the traditional design of DEXs to focus on offering a tailored approach that prioritizes composability.
Camelot Token-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Camelot Token (GRAIL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Camelot Token (GRAIL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Camelot Token-rahakkeelle.
Camelot Token (GRAIL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GRAIL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Camelot Token (GRAIL) -ostamisen perusteet
