Euler Finance (EUL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 9.881. Viimeisen 24 tunnin aikana EUL on vaihdellut alimmillaan $ 9.782 ja korkeimmillaan $ 10.351 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. EUL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 15.891142207582437, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 1.4404454386373047.
Lyhyen aikavälin tuloksissa EUL on muuttunut +0.96% viimeisen tunnin aikana, -1.75% 24 tunnin aikana ja -14.18% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Euler Finance (EUL) -rahakkeen markkinatiedot
Euler Finance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 194.74M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 56.86K. EUL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 19.71M ja sen kokonaistarjonta on 27182818.28459045. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 268.59M.
Euler Finance (EUL) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Euler Finance-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.17605
-1.75%
30 päivää
$ -1.601
-13.95%
60 päivää
$ +3.05
+44.64%
90 päivää
$ +0.677
+7.35%
Euler Finance-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään EUL-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.17605 (-1.75%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Euler Finance 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -1.601 (-13.95%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Euler Finance-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, EUL-rahakkeiden hinta muuttui $ +3.05 (+44.64%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Euler Finance-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.677 (+7.35%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Euler is a non-custodial permissionless lending protocol on Ethereum that helps users to earn interest on their crypto assets or hedge against volatile markets without the need for a trusted third-party.
Euler Finance on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Euler Finance-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista EUL-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Euler Finance-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Euler Finance-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Euler Finance-rahakkeen hintaennuste (USD)
Euler Finance (EUL) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Euler Finance:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Euler Finance MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.