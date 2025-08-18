Mikä on Euler Finance (EUL)

Euler is a non-custodial permissionless lending protocol on Ethereum that helps users to earn interest on their crypto assets or hedge against volatile markets without the need for a trusted third-party.

Euler Finance-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Euler Finance toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Euler Finance” Paljonko Euler Finance (EUL) on arvoltaan tänään? EUL-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 9.881 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on EUL-USD-parin nykyinen hinta? $ 9.881 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo EUL -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on Euler Finance-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen EUL markkina-arvo on $ 194.74M USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on EUL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? EUL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 19.71M USD . Mikä oli EUL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? EUL saavutti ATH-hinnaksi 15.891142207582437 USD . Mikä oli EUL-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? EUL-rahakkeen ATL-hinta oli 1.4404454386373047 USD . Mikä on EUL-rahakkeen treidausvolyymi? EUL-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 56.86K USD . Nouseeko EUL tänä vuonna korkeammalle? EUL saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso EUL-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

Euler Finance (EUL) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8) Tyyppi Tiedot 08-20 18:39:00 Asiantuntijoiden näkemyksiä US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived 08-20 09:25:00 Alan päivitykset Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000 08-20 02:24:00 Alan päivitykset Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours 08-19 15:30:00 Alan päivitykset Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday 08-19 03:40:00 Valuuttapolitiikka US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications 08-18 17:40:00 Alan päivitykset Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

