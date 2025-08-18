Lisätietoja EUL-rahakkeesta

Euler Finance – hinta (EUL)

1EUL - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$9.884
-1.75%1D
USD
Reaaliaikainen Euler Finance (EUL) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:49:23 (UTC+8)

Euler Finance (EUL) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 9.782
24 h:n matalin
$ 10.351
24 h:n korkein

$ 9.782
$ 10.351
$ 15.891142207582437
$ 1.4404454386373047
+0.96%

-1.75%

-14.18%

-14.18%

Euler Finance (EUL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 9.881. Viimeisen 24 tunnin aikana EUL on vaihdellut alimmillaan $ 9.782 ja korkeimmillaan $ 10.351 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. EUL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 15.891142207582437, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 1.4404454386373047.

Lyhyen aikavälin tuloksissa EUL on muuttunut +0.96% viimeisen tunnin aikana, -1.75% 24 tunnin aikana ja -14.18% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Euler Finance (EUL) -rahakkeen markkinatiedot

No.231

$ 194.74M
$ 56.86K
$ 268.59M
19.71M
27,182,818.28459045
27,182,818.28459045
72.50%

ETH

Euler Finance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 194.74M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 56.86K. EUL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 19.71M ja sen kokonaistarjonta on 27182818.28459045. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 268.59M.

Euler Finance (EUL) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Euler Finance-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.17605-1.75%
30 päivää$ -1.601-13.95%
60 päivää$ +3.05+44.64%
90 päivää$ +0.677+7.35%
Euler Finance-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään EUL-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.17605 (-1.75%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Euler Finance 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -1.601 (-13.95%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Euler Finance-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, EUL-rahakkeiden hinta muuttui $ +3.05 (+44.64%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Euler Finance-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.677 (+7.35%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Euler Finance (EUL)?

Tarkista Euler Finance-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Euler Finance (EUL)

Euler is a non-custodial permissionless lending protocol on Ethereum that helps users to earn interest on their crypto assets or hedge against volatile markets without the need for a trusted third-party.

Euler Finance on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Euler Finance-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista EUL-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Euler Finance-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Euler Finance-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Euler Finance-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Euler Finance (EUL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Euler Finance (EUL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Euler Finance-rahakkeelle.

Tarkista Euler Finance-rahakkeen hintaennuste nyt!

Euler Finance (EUL) -rahakkeen tokenomiikka

Euler Finance (EUL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää EUL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Euler Finance (EUL) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Euler Finance:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Euler Finance MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

EUL paikallisiin valuuttoihin

1 Euler Finance(EUL) - VND
260,018.515
1 Euler Finance(EUL) - AUD
A$15.31555
1 Euler Finance(EUL) - GBP
7.31194
1 Euler Finance(EUL) - EUR
8.49766
1 Euler Finance(EUL) - USD
$9.881
1 Euler Finance(EUL) - MYR
RM41.69782
1 Euler Finance(EUL) - TRY
404.42933
1 Euler Finance(EUL) - JPY
¥1,462.388
1 Euler Finance(EUL) - ARS
ARS$12,984.22686
1 Euler Finance(EUL) - RUB
796.11217
1 Euler Finance(EUL) - INR
862.6113
1 Euler Finance(EUL) - IDR
Rp161,983.58064
1 Euler Finance(EUL) - KRW
13,838.93336
1 Euler Finance(EUL) - PHP
564.89677
1 Euler Finance(EUL) - EGP
￡E.479.12969
1 Euler Finance(EUL) - BRL
R$54.04907
1 Euler Finance(EUL) - CAD
C$13.63578
1 Euler Finance(EUL) - BDT
1,201.72722
1 Euler Finance(EUL) - NGN
15,178.10529
1 Euler Finance(EUL) - COP
$39,842.66225
1 Euler Finance(EUL) - ZAR
R.175.19013
1 Euler Finance(EUL) - UAH
406.89958
1 Euler Finance(EUL) - VES
Bs1,353.697
1 Euler Finance(EUL) - CLP
$9,584.57
1 Euler Finance(EUL) - PKR
Rs2,785.65152
1 Euler Finance(EUL) - KZT
5,309.45654
1 Euler Finance(EUL) - THB
฿322.71346
1 Euler Finance(EUL) - TWD
NT$301.46931
1 Euler Finance(EUL) - AED
د.إ36.26327
1 Euler Finance(EUL) - CHF
Fr7.9048
1 Euler Finance(EUL) - HKD
HK$77.17061
1 Euler Finance(EUL) - AMD
֏3,781.4587
1 Euler Finance(EUL) - MAD
.د.م89.02781
1 Euler Finance(EUL) - MXN
$185.26875
1 Euler Finance(EUL) - SAR
ريال37.05375
1 Euler Finance(EUL) - PLN
36.16446
1 Euler Finance(EUL) - RON
лв42.98235
1 Euler Finance(EUL) - SEK
kr94.95641
1 Euler Finance(EUL) - BGN
лв16.60008
1 Euler Finance(EUL) - HUF
Ft3,373.47221
1 Euler Finance(EUL) - CZK
209.08196
1 Euler Finance(EUL) - KWD
د.ك3.013705
1 Euler Finance(EUL) - ILS
33.69421
1 Euler Finance(EUL) - AOA
Kz9,056.82579
1 Euler Finance(EUL) - BHD
.د.ب3.725137
1 Euler Finance(EUL) - BMD
$9.881
1 Euler Finance(EUL) - DKK
kr63.43602
1 Euler Finance(EUL) - HNL
L259.77149
1 Euler Finance(EUL) - MUR
451.85813
1 Euler Finance(EUL) - NAD
$174.59727
1 Euler Finance(EUL) - NOK
kr100.48977
1 Euler Finance(EUL) - NZD
$16.89651
1 Euler Finance(EUL) - PAB
B/.9.881
1 Euler Finance(EUL) - PGK
K40.90734
1 Euler Finance(EUL) - QAR
ر.ق35.96684
1 Euler Finance(EUL) - RSD
дин.996.69647

Euler Finance-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Euler Finance toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Euler Finance-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Euler Finance”

Paljonko Euler Finance (EUL) on arvoltaan tänään?
EUL-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 9.881 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on EUL-USD-parin nykyinen hinta?
EUL -USD-parin nykyinen hinta on $ 9.881. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Euler Finance-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen EUL markkina-arvo on $ 194.74M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on EUL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
EUL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 19.71M USD.
Mikä oli EUL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
EUL saavutti ATH-hinnaksi 15.891142207582437 USD.
Mikä oli EUL-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
EUL-rahakkeen ATL-hinta oli 1.4404454386373047 USD.
Mikä on EUL-rahakkeen treidausvolyymi?
EUL-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 56.86K USD.
Nouseeko EUL tänä vuonna korkeammalle?
EUL saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso EUL-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Euler Finance (EUL) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

EUL-USD-laskin

Summa

EUL
EUL
USD
USD

1 EUL = 9.881 USD

Treidaa EUL-rahaketta

EULUSDT
$9.884
-1.71%

