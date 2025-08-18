Lisätietoja CARV-rahakkeesta

CARV

CARV – hinta (CARV)

1CARV - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

Reaaliaikainen CARV (CARV) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:42:49 (UTC+8)

CARV (CARV) -rahakkeen hintatiedot (USD)

CARV (CARV) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.3216. Viimeisen 24 tunnin aikana CARV on vaihdellut alimmillaan $ 0.318 ja korkeimmillaan $ 0.3366 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CARV-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.3970622423614902, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.21776804352245696.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CARV on muuttunut +0.78% viimeisen tunnin aikana, +0.65% 24 tunnin aikana ja +9.09% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

CARV (CARV) -rahakkeen markkinatiedot

$ 94.76M
$ 94.76M$ 94.76M

$ 61.94K
$ 61.94K$ 61.94K

$ 321.60M
$ 321.60M$ 321.60M

294.64M
294.64M 294.64M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

CARV-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 94.76M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 61.94K. CARV-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 294.64M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 321.60M.

CARV (CARV) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän CARV-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.002077+0.65%
30 päivää$ -0.0033-1.02%
60 päivää$ +0.1018+46.31%
90 päivää$ -0.0718-18.26%
CARV-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään CARV-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.002077 (+0.65%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

CARV 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0033 (-1.02%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

CARV-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, CARV-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.1018 (+46.31%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

CARV-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0718 (-18.26%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle CARV (CARV)?

Tarkista CARV-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on CARV (CARV)

CARV is leading the development of the largest modular Identity and Data Layer (IDL) for gaming, AI, and beyond. With over 900 game and AI integrations, CARV supports 30% of all Web3 games, serving more than 9.5 million registered players, including 2.8 million unique on-chain CARV ID holders. Ranking among the top three globally for unique active wallets across 40+ chains, CARV has raised $50M from top investors like Tribe Capital, Temasek Vertex, and Animoca Brands. Backed by a team from Coinbase, Google, and Electronic Arts, CARV is transforming how data is used in gaming, AI, and beyond.

CARV on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja CARV-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista CARV-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue CARV-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään CARV-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

CARV-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon CARV (CARV) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko CARV (CARV) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita CARV-rahakkeelle.

Tarkista CARV-rahakkeen hintaennuste nyt!

CARV (CARV) -rahakkeen tokenomiikka

CARV (CARV) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CARV-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

CARV (CARV) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa CARV:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa CARV MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

CARV paikallisiin valuuttoihin

CARV-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton CARV toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen CARV-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta "CARV"

Paljonko CARV (CARV) on arvoltaan tänään?
CARV-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.3216 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CARV-USD-parin nykyinen hinta?
CARV -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.3216. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on CARV-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CARV markkina-arvo on $ 94.76M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CARV-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CARV-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 294.64M USD.
Mikä oli CARV-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CARV saavutti ATH-hinnaksi 1.3970622423614902 USD.
Mikä oli CARV-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CARV-rahakkeen ATL-hinta oli 0.21776804352245696 USD.
Mikä on CARV-rahakkeen treidausvolyymi?
CARV-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 61.94K USD.
Nouseeko CARV tänä vuonna korkeammalle?
CARV saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CARV-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:42:49 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

