Big Time-logo

Big Time – hinta (BIGTIME)

1BIGTIME - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.05344
$0.05344$0.05344
+0.24%1D
USD
Reaaliaikainen Big Time (BIGTIME) -hintakaavio
2025-08-22 00:10:35 (UTC+8)

Big Time (BIGTIME) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.05317
$ 0.05317$ 0.05317
24 h:n matalin
$ 0.05551
$ 0.05551$ 0.05551
24 h:n korkein

$ 0.05317
$ 0.05317$ 0.05317

$ 0.05551
$ 0.05551$ 0.05551

$ 0.9827375371067537
$ 0.9827375371067537$ 0.9827375371067537

$ 0.04126017151234018
$ 0.04126017151234018$ 0.04126017151234018

-0.34%

+0.24%

-5.61%

-5.61%

Big Time (BIGTIME) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.05341. Viimeisen 24 tunnin aikana BIGTIME on vaihdellut alimmillaan $ 0.05317 ja korkeimmillaan $ 0.05551 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BIGTIME-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.9827375371067537, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.04126017151234018.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BIGTIME on muuttunut -0.34% viimeisen tunnin aikana, +0.24% 24 tunnin aikana ja -5.61% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Big Time (BIGTIME) -rahakkeen markkinatiedot

No.359

$ 104.70M
$ 104.70M$ 104.70M

$ 162.73K
$ 162.73K$ 162.73K

$ 267.05M
$ 267.05M$ 267.05M

1.96B
1.96B 1.96B

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

39.20%

ETH

Big Time-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 104.70M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 162.73K. BIGTIME-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.96B ja sen kokonaistarjonta on 5000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 267.05M.

Big Time (BIGTIME) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Big Time-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0001279+0.24%
30 päivää$ -0.01577-22.80%
60 päivää$ +0.00882+19.78%
90 päivää$ -0.02199-29.17%
Big Time-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään BIGTIME-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0001279 (+0.24%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Big Time 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.01577 (-22.80%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Big Time-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, BIGTIME-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00882 (+19.78%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Big Time-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.02199 (-29.17%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Big Time (BIGTIME)?

Tarkista Big Time-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Big Time (BIGTIME)

Big Time is a multiplayer action RPG for PC that melds a fast-combat system with an open game economy where players have an active role in generating and exchanging game items.

Big Time on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Big Time-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista BIGTIME-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Big Time-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Big Time-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Big Time-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Big Time (BIGTIME) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Big Time (BIGTIME) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Big Time-rahakkeelle.

Tarkista Big Time-rahakkeen hintaennuste nyt!

Big Time (BIGTIME) -rahakkeen tokenomiikka

Big Time (BIGTIME) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BIGTIME-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Big Time (BIGTIME) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Big Time:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Big Time MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

BIGTIME paikallisiin valuuttoihin

1 Big Time(BIGTIME) - VND
1,405.48415
1 Big Time(BIGTIME) - AUD
A$0.0827855
1 Big Time(BIGTIME) - GBP
0.0395234
1 Big Time(BIGTIME) - EUR
0.0459326
1 Big Time(BIGTIME) - USD
$0.05341
1 Big Time(BIGTIME) - MYR
RM0.2253902
1 Big Time(BIGTIME) - TRY
2.1860713
1 Big Time(BIGTIME) - JPY
¥7.90468
1 Big Time(BIGTIME) - ARS
ARS$69.9996801
1 Big Time(BIGTIME) - RUB
4.3037778
1 Big Time(BIGTIME) - INR
4.6637612
1 Big Time(BIGTIME) - IDR
Rp875.5736304
1 Big Time(BIGTIME) - KRW
74.9085932
1 Big Time(BIGTIME) - PHP
3.0529156
1 Big Time(BIGTIME) - EGP
￡E.2.5893168
1 Big Time(BIGTIME) - BRL
R$0.2926868
1 Big Time(BIGTIME) - CAD
C$0.0742399
1 Big Time(BIGTIME) - BDT
6.4957242
1 Big Time(BIGTIME) - NGN
81.9170534
1 Big Time(BIGTIME) - COP
$215.3624725
1 Big Time(BIGTIME) - ZAR
R.0.9480275
1 Big Time(BIGTIME) - UAH
2.1994238
1 Big Time(BIGTIME) - VES
Bs7.31717
1 Big Time(BIGTIME) - CLP
$51.70088
1 Big Time(BIGTIME) - PKR
Rs15.147076
1 Big Time(BIGTIME) - KZT
28.6993294
1 Big Time(BIGTIME) - THB
฿1.7443706
1 Big Time(BIGTIME) - TWD
NT$1.6284709
1 Big Time(BIGTIME) - AED
د.إ0.1960147
1 Big Time(BIGTIME) - CHF
Fr0.042728
1 Big Time(BIGTIME) - HKD
HK$0.4171321
1 Big Time(BIGTIME) - AMD
֏20.440007
1 Big Time(BIGTIME) - MAD
.د.م0.4812241
1 Big Time(BIGTIME) - MXN
$1.0030398
1 Big Time(BIGTIME) - SAR
ريال0.2002875
1 Big Time(BIGTIME) - PLN
0.1954806
1 Big Time(BIGTIME) - RON
лв0.2323335
1 Big Time(BIGTIME) - SEK
kr0.5143383
1 Big Time(BIGTIME) - BGN
лв0.0897288
1 Big Time(BIGTIME) - HUF
Ft18.2656859
1 Big Time(BIGTIME) - CZK
1.1301556
1 Big Time(BIGTIME) - KWD
د.ك0.01629005
1 Big Time(BIGTIME) - ILS
0.1821281
1 Big Time(BIGTIME) - AOA
Kz48.6869537
1 Big Time(BIGTIME) - BHD
.د.ب0.02013557
1 Big Time(BIGTIME) - BMD
$0.05341
1 Big Time(BIGTIME) - DKK
kr0.3434263
1 Big Time(BIGTIME) - HNL
L1.3961374
1 Big Time(BIGTIME) - MUR
2.4424393
1 Big Time(BIGTIME) - NAD
$0.9448229
1 Big Time(BIGTIME) - NOK
kr0.5442479
1 Big Time(BIGTIME) - NZD
$0.0913311
1 Big Time(BIGTIME) - PAB
B/.0.05341
1 Big Time(BIGTIME) - PGK
K0.2253902
1 Big Time(BIGTIME) - QAR
ر.ق0.1944124
1 Big Time(BIGTIME) - RSD
дин.5.3906713

Big Time-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Big Time toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Big Time-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Big Time”

Paljonko Big Time (BIGTIME) on arvoltaan tänään?
BIGTIME-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.05341 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BIGTIME-USD-parin nykyinen hinta?
BIGTIME -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.05341. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Big Time-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BIGTIME markkina-arvo on $ 104.70M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BIGTIME-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BIGTIME-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.96B USD.
Mikä oli BIGTIME-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BIGTIME saavutti ATH-hinnaksi 0.9827375371067537 USD.
Mikä oli BIGTIME-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BIGTIME-rahakkeen ATL-hinta oli 0.04126017151234018 USD.
Mikä on BIGTIME-rahakkeen treidausvolyymi?
BIGTIME-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 162.73K USD.
Nouseeko BIGTIME tänä vuonna korkeammalle?
BIGTIME saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BIGTIME-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
2025-08-22 00:10:35 (UTC+8)

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

