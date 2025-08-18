Lisätietoja BDCA-rahakkeesta

BDCA-rahakkeen hintatiedot

BDCA-rahakkeen valkoinen paperi

BDCA-rahakkeen virallinen verkkosivusto

BDCA-rahakkeen tokenomiikka

BDCA-rahakkeen hintaennuste

BDCA-rahakkeen historia

BDCA-osto-opas

BDCA/fiat-valuuttamuunnin

BDCA-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

BitDCA-logo

BitDCA – hinta (BDCA)

1BDCA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.9309
$0.9309$0.9309
+0.64%1D
USD
Reaaliaikainen BitDCA (BDCA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:00:08 (UTC+8)

BitDCA (BDCA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.915
$ 0.915$ 0.915
24 h:n matalin
$ 0.9361
$ 0.9361$ 0.9361
24 h:n korkein

$ 0.915
$ 0.915$ 0.915

$ 0.9361
$ 0.9361$ 0.9361

$ 1.0670312413026701
$ 1.0670312413026701$ 1.0670312413026701

$ 0.075
$ 0.075$ 0.075

+0.50%

+0.64%

+0.91%

+0.91%

BitDCA (BDCA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.9309. Viimeisen 24 tunnin aikana BDCA on vaihdellut alimmillaan $ 0.915 ja korkeimmillaan $ 0.9361 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BDCA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.0670312413026701, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.075.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BDCA on muuttunut +0.50% viimeisen tunnin aikana, +0.64% 24 tunnin aikana ja +0.91% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

BitDCA (BDCA) -rahakkeen markkinatiedot

No.466

$ 69.95M
$ 69.95M$ 69.95M

$ 444.66K
$ 444.66K$ 444.66K

$ 132.81M
$ 132.81M$ 132.81M

75.15M
75.15M 75.15M

142,665,333
142,665,333 142,665,333

142,665,333
142,665,333 142,665,333

52.67%

BSC

BitDCA-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 69.95M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 444.66K. BDCA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 75.15M ja sen kokonaistarjonta on 142665333. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 132.81M.

BitDCA (BDCA) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän BitDCA-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00592+0.64%
30 päivää$ -0.0036-0.39%
60 päivää$ -0.0778-7.72%
90 päivää$ +0.0338+3.76%
BitDCA-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään BDCA-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00592 (+0.64%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

BitDCA 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0036 (-0.39%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

BitDCA-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, BDCA-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0778 (-7.72%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

BitDCA-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.0338 (+3.76%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle BitDCA (BDCA)?

Tarkista BitDCA-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on BitDCA (BDCA)

BitDCA mobile application allows its users to set aside a percentage of their everyday purchases into Bitcoin with micro-transactions. Thanks to the new world-wide regulation of Open Banking APIs, the users can use their current payment cards and DCA into Bitcoin in the easiest way possible.

BitDCA on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja BitDCA-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista BDCA-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue BitDCA-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään BitDCA-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

BitDCA-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon BitDCA (BDCA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko BitDCA (BDCA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita BitDCA-rahakkeelle.

Tarkista BitDCA-rahakkeen hintaennuste nyt!

BitDCA (BDCA) -rahakkeen tokenomiikka

BitDCA (BDCA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BDCA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

BitDCA (BDCA) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa BitDCA:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa BitDCA MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

BDCA paikallisiin valuuttoihin

1 BitDCA(BDCA) - VND
24,496.6335
1 BitDCA(BDCA) - AUD
A$1.442895
1 BitDCA(BDCA) - GBP
0.688866
1 BitDCA(BDCA) - EUR
0.800574
1 BitDCA(BDCA) - USD
$0.9309
1 BitDCA(BDCA) - MYR
RM3.928398
1 BitDCA(BDCA) - TRY
38.101737
1 BitDCA(BDCA) - JPY
¥137.7732
1 BitDCA(BDCA) - ARS
ARS$1,223.258454
1 BitDCA(BDCA) - RUB
75.002613
1 BitDCA(BDCA) - INR
81.258261
1 BitDCA(BDCA) - IDR
Rp15,260.653296
1 BitDCA(BDCA) - KRW
1,303.781304
1 BitDCA(BDCA) - PHP
53.228862
1 BitDCA(BDCA) - EGP
￡E.45.130032
1 BitDCA(BDCA) - BRL
R$5.092023
1 BitDCA(BDCA) - CAD
C$1.293951
1 BitDCA(BDCA) - BDT
113.216058
1 BitDCA(BDCA) - NGN
1,432.152414
1 BitDCA(BDCA) - COP
$3,753.621525
1 BitDCA(BDCA) - ZAR
R.16.495548
1 BitDCA(BDCA) - UAH
38.334462
1 BitDCA(BDCA) - VES
Bs127.5333
1 BitDCA(BDCA) - CLP
$902.973
1 BitDCA(BDCA) - PKR
Rs262.439328
1 BitDCA(BDCA) - KZT
500.209806
1 BitDCA(BDCA) - THB
฿30.375267
1 BitDCA(BDCA) - TWD
NT$28.420377
1 BitDCA(BDCA) - AED
د.إ3.416403
1 BitDCA(BDCA) - CHF
Fr0.74472
1 BitDCA(BDCA) - HKD
HK$7.270329
1 BitDCA(BDCA) - AMD
֏356.25543
1 BitDCA(BDCA) - MAD
.د.م8.387409
1 BitDCA(BDCA) - MXN
$17.454375
1 BitDCA(BDCA) - SAR
ريال3.490875
1 BitDCA(BDCA) - PLN
3.407094
1 BitDCA(BDCA) - RON
лв4.049415
1 BitDCA(BDCA) - SEK
kr8.955258
1 BitDCA(BDCA) - BGN
лв1.563912
1 BitDCA(BDCA) - HUF
Ft317.930277
1 BitDCA(BDCA) - CZK
19.707153
1 BitDCA(BDCA) - KWD
د.ك0.2839245
1 BitDCA(BDCA) - ILS
3.174369
1 BitDCA(BDCA) - AOA
Kz853.253631
1 BitDCA(BDCA) - BHD
.د.ب0.3509493
1 BitDCA(BDCA) - BMD
$0.9309
1 BitDCA(BDCA) - DKK
kr5.985687
1 BitDCA(BDCA) - HNL
L24.473361
1 BitDCA(BDCA) - MUR
42.570057
1 BitDCA(BDCA) - NAD
$16.495548
1 BitDCA(BDCA) - NOK
kr9.467253
1 BitDCA(BDCA) - NZD
$1.591839
1 BitDCA(BDCA) - PAB
B/.0.9309
1 BitDCA(BDCA) - PGK
K3.853926
1 BitDCA(BDCA) - QAR
ر.ق3.388476
1 BitDCA(BDCA) - RSD
дин.93.974355

BitDCA-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton BitDCA toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen BitDCA-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”BitDCA”

Paljonko BitDCA (BDCA) on arvoltaan tänään?
BDCA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.9309 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BDCA-USD-parin nykyinen hinta?
BDCA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.9309. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on BitDCA-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BDCA markkina-arvo on $ 69.95M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BDCA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BDCA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 75.15M USD.
Mikä oli BDCA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BDCA saavutti ATH-hinnaksi 1.0670312413026701 USD.
Mikä oli BDCA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BDCA-rahakkeen ATL-hinta oli 0.075 USD.
Mikä on BDCA-rahakkeen treidausvolyymi?
BDCA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 444.66K USD.
Nouseeko BDCA tänä vuonna korkeammalle?
BDCA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BDCA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:00:08 (UTC+8)

BitDCA (BDCA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

BDCA-USD-laskin

Summa

BDCA
BDCA
USD
USD

1 BDCA = 0.9309 USD

Treidaa BDCA-rahaketta

BDCAUSDT
$0.9309
$0.9309$0.9309
+0.64%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu