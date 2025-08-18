Lisätietoja ARENA-rahakkeesta

ARENA-rahakkeen hintatiedot

ARENA-rahakkeen valkoinen paperi

ARENA-rahakkeen virallinen verkkosivusto

ARENA-rahakkeen tokenomiikka

ARENA-rahakkeen hintaennuste

ARENA-rahakkeen historia

ARENA-osto-opas

ARENA/fiat-valuuttamuunnin

ARENA-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

The Arena-logo

The Arena – hinta (ARENA)

1ARENA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00612
$0.00612$0.00612
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen The Arena (ARENA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:02:13 (UTC+8)

The Arena (ARENA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0056
$ 0.0056$ 0.0056
24 h:n matalin
$ 0.0076
$ 0.0076$ 0.0076
24 h:n korkein

$ 0.0056
$ 0.0056$ 0.0056

$ 0.0076
$ 0.0076$ 0.0076

$ 0.03619950237225904
$ 0.03619950237225904$ 0.03619950237225904

$ 0.002959596525266224
$ 0.002959596525266224$ 0.002959596525266224

0.00%

0.00%

-12.70%

-12.70%

The Arena (ARENA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00612. Viimeisen 24 tunnin aikana ARENA on vaihdellut alimmillaan $ 0.0056 ja korkeimmillaan $ 0.0076 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ARENA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.03619950237225904, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.002959596525266224.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ARENA on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja -12.70% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

The Arena (ARENA) -rahakkeen markkinatiedot

No.924

$ 17.25M
$ 17.25M$ 17.25M

$ 66.36K
$ 66.36K$ 66.36K

$ 61.20M
$ 61.20M$ 61.20M

2.82B
2.82B 2.82B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

28.18%

AVAX_CCHAIN

The Arena-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 17.25M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 66.36K. ARENA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.82B ja sen kokonaistarjonta on 10000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 61.20M.

The Arena (ARENA) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän The Arena-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 00.00%
30 päivää$ -0.00354-36.65%
60 päivää$ -0.00478-43.86%
90 päivää$ -0.00188-23.50%
The Arena-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään ARENA-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

The Arena 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00354 (-36.65%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

The Arena-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, ARENA-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00478 (-43.86%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

The Arena-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00188 (-23.50%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle The Arena (ARENA)?

Tarkista The Arena-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on The Arena (ARENA)

The Arena is a next gen SocialFi app redefining how creators connect, engage and monetize their content.

The Arena on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja The Arena-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista ARENA-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue The Arena-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään The Arena-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

The Arena-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon The Arena (ARENA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko The Arena (ARENA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita The Arena-rahakkeelle.

Tarkista The Arena-rahakkeen hintaennuste nyt!

The Arena (ARENA) -rahakkeen tokenomiikka

The Arena (ARENA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ARENA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

The Arena (ARENA) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa The Arena:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa The Arena MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

ARENA paikallisiin valuuttoihin

1 The Arena(ARENA) - VND
161.0478
1 The Arena(ARENA) - AUD
A$0.009486
1 The Arena(ARENA) - GBP
0.0045288
1 The Arena(ARENA) - EUR
0.0052632
1 The Arena(ARENA) - USD
$0.00612
1 The Arena(ARENA) - MYR
RM0.0258264
1 The Arena(ARENA) - TRY
0.2504916
1 The Arena(ARENA) - JPY
¥0.90576
1 The Arena(ARENA) - ARS
ARS$7.9999416
1 The Arena(ARENA) - RUB
0.4931496
1 The Arena(ARENA) - INR
0.5343984
1 The Arena(ARENA) - IDR
Rp100.3278528
1 The Arena(ARENA) - KRW
8.5834224
1 The Arena(ARENA) - PHP
0.3498192
1 The Arena(ARENA) - EGP
￡E.0.2966976
1 The Arena(ARENA) - BRL
R$0.0335376
1 The Arena(ARENA) - CAD
C$0.0085068
1 The Arena(ARENA) - BDT
0.7443144
1 The Arena(ARENA) - NGN
9.3864888
1 The Arena(ARENA) - COP
$24.67737
1 The Arena(ARENA) - ZAR
R.0.1085076
1 The Arena(ARENA) - UAH
0.2520216
1 The Arena(ARENA) - VES
Bs0.83844
1 The Arena(ARENA) - CLP
$5.91804
1 The Arena(ARENA) - PKR
Rs1.735632
1 The Arena(ARENA) - KZT
3.2885208
1 The Arena(ARENA) - THB
฿0.1998792
1 The Arena(ARENA) - TWD
NT$0.1865988
1 The Arena(ARENA) - AED
د.إ0.0224604
1 The Arena(ARENA) - CHF
Fr0.004896
1 The Arena(ARENA) - HKD
HK$0.0477972
1 The Arena(ARENA) - AMD
֏2.342124
1 The Arena(ARENA) - MAD
.د.م0.0551412
1 The Arena(ARENA) - MXN
$0.1149336
1 The Arena(ARENA) - SAR
ريال0.02295
1 The Arena(ARENA) - PLN
0.0223992
1 The Arena(ARENA) - RON
лв0.026622
1 The Arena(ARENA) - SEK
kr0.0588744
1 The Arena(ARENA) - BGN
лв0.0102816
1 The Arena(ARENA) - HUF
Ft2.0915712
1 The Arena(ARENA) - CZK
0.1293768
1 The Arena(ARENA) - KWD
د.ك0.0018666
1 The Arena(ARENA) - ILS
0.0208692
1 The Arena(ARENA) - AOA
Kz5.5788084
1 The Arena(ARENA) - BHD
.د.ب0.00230724
1 The Arena(ARENA) - BMD
$0.00612
1 The Arena(ARENA) - DKK
kr0.0392904
1 The Arena(ARENA) - HNL
L0.1599768
1 The Arena(ARENA) - MUR
0.2798676
1 The Arena(ARENA) - NAD
$0.1082628
1 The Arena(ARENA) - NOK
kr0.0623016
1 The Arena(ARENA) - NZD
$0.0104652
1 The Arena(ARENA) - PAB
B/.0.00612
1 The Arena(ARENA) - PGK
K0.0258264
1 The Arena(ARENA) - QAR
ر.ق0.0222768
1 The Arena(ARENA) - RSD
дин.0.617202

The Arena-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton The Arena toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen The Arena-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”The Arena”

Paljonko The Arena (ARENA) on arvoltaan tänään?
ARENA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00612 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ARENA-USD-parin nykyinen hinta?
ARENA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00612. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on The Arena-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ARENA markkina-arvo on $ 17.25M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ARENA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ARENA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.82B USD.
Mikä oli ARENA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ARENA saavutti ATH-hinnaksi 0.03619950237225904 USD.
Mikä oli ARENA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ARENA-rahakkeen ATL-hinta oli 0.002959596525266224 USD.
Mikä on ARENA-rahakkeen treidausvolyymi?
ARENA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 66.36K USD.
Nouseeko ARENA tänä vuonna korkeammalle?
ARENA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ARENA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:02:13 (UTC+8)

The Arena (ARENA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

ARENA-USD-laskin

Summa

ARENA
ARENA
USD
USD

1 ARENA = 0.00612 USD

Treidaa ARENA-rahaketta

ARENAUSDT
$0.00612
$0.00612$0.00612
0.00%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu