پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت The Orange Era (USD)

توکنومیکس The Orange Era (ORANGE)

درک، توکنومیکس The Orange Era (ORANGE) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده ORANGE بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره The Orange Era (ORANGE) امروز The Orange Era (ORANGE) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای ORANGE به واحد USD برابر است با 0.00005072 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی ORANGE نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00005072 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی ORANGE نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار The Orange Era چقدر است؟ ارزش بازار ORANGE برابر است با $ 50.73K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش ORANGE چقدر است؟ عرضه در گردش ORANGE برابر است با 999.63M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت ORANGE چقدر بوده است؟ ORANGE به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00484745 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت ORANGE در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ ORANGE به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00004588 USD رسید. حجم معاملات ORANGE چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ORANGE برابر است با -- USD . آیا ORANGE در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد ORANGE در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ORANGE مراجعه کنید.

