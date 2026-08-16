قیمت امروز The Great Squeeze

قیمت لحظه‌ ای The Great Squeeze (SQUEEZE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 7.92% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SQUEEZE به USD برابر با $ 0 برای هر SQUEEZE می‌ باشد.

توکن The Great Squeeze در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 460,828 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B SQUEEZE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SQUEEZE در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00202888 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SQUEEZE طی یک ساعت گذشته به میزان -4.71% و در هفت روز اخیر به میزان -21.25% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 3.99K رسیده است.

اطلاعات بازار The Great Squeeze (SQUEEZE)

ارزش بازار $ 460.83K$ 460.83K $ 460.83K حجم (24 ساعته) $ 3.99K$ 3.99K $ 3.99K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 460.83K$ 460.83K $ 460.83K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی The Great Squeeze برابر است با $ 460.83K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 3.99K. عرضه در گردش SQUEEZE برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 460.83K است.