قیمت لحظه‌ ای SocialCrab امروز برابر است با 0.00015726 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت SCRB به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت SCRB را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای SocialCrab امروز برابر است با 0.00015726 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت SCRB به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت SCRB را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره SCRB

اطلاعات قیمت SCRB

وب‌سایت رسمی SCRB

توکنومیکس SCRB

پیش‌بینی قیمت SCRB

لوگو SocialCrab

قیمت SocialCrab (SCRB)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 SCRB به USD:

$0.00015725
$0.00015725$0.00015725
-8.40%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای SocialCrab (SCRB)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:16:10 (UTC+8)

اطلاعات قیمت SocialCrab (SCRB) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00015726
$ 0.00015726$ 0.00015726
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00017786
$ 0.00017786$ 0.00017786
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00015726
$ 0.00015726$ 0.00015726

$ 0.00017786
$ 0.00017786$ 0.00017786

$ 0.00034115
$ 0.00034115$ 0.00034115

$ 0.00003765
$ 0.00003765$ 0.00003765

-1.24%

-8.30%

+42.54%

+42.54%

قیمت لحظه‌ ای SocialCrab (SCRB) برابر است با $0.00015726. در 24 ساعت گذشته، SCRB در بازه قیمتی حداقل $ 0.00015726 تا حداکثر $ 0.00017786 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته SCRB برابر با $ 0.00034115 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00003765 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، SCRB در یک ساعت گذشته -1.24%، در 24 ساعت گذشته -8.30% و در 7 روز گذشته +42.54% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار SocialCrab (SCRB)

$ 157.31K
$ 157.31K$ 157.31K

--
----

$ 157.31K
$ 157.31K$ 157.31K

999.97M
999.97M 999.97M

999,974,420.9766358
999,974,420.9766358 999,974,420.9766358

ارزش بازار فعلی SocialCrab برابر است با $ 157.31K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SCRB برابر است با 999.97M، و عرضه کل آن 999974420.9766358 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 157.31K است.

تاریخچه قیمت SocialCrab (SCRB) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت SocialCrab به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت SocialCrab به USD به میزان $ +0.0002783668 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت SocialCrab به USD به میزان $ +0.0003884394 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت SocialCrab به USD به میزان $ +0.00009599464939572302 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-8.30%
30 روز$ +0.0002783668+177.01%
60 روز$ +0.0003884394+247.00%
90 روز$ +0.00009599464939572302+156.69%

SocialCrabSCRB چیست

Socialcrab is a smart analytics platform that transforms public data from Instagram, TikTok, and X into clear, actionable insights via a user-friendly dashboard. Designed to empower brands, creators, marketers, and researchers, it enables better decision-making and winning strategies based on real data. With advanced AI, it analyzes engagement, trends, and performance, offering real-time reports. Its intuitive interface suits all skill levels, delivering customizable insights like post frequency and location data. Users can export data in PDF or Excel, enhancing productivity. The token-based system ensures affordability, making it a versatile tool for thriving in the dynamic social media landscape.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع SocialCrab (SCRB)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت SocialCrab (USD)

ارزش SocialCrab (SCRB) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از SocialCrab (SCRB) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت SocialCrab را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت SocialCrab را بررسی کنید!

SCRB به ارزهای محلی

توکنومیکس SocialCrab (SCRB)

درک، توکنومیکس SocialCrab (SCRB) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SCRB بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره SocialCrab (SCRB)

امروز SocialCrab (SCRB) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای SCRB به واحد USD برابر است با 0.00015726 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی SCRB نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی SCRB نسبت به USD برابر است با $ 0.00015726. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار SocialCrab چقدر است؟
ارزش بازار SCRB برابر است با $ 157.31K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش SCRB چقدر است؟
عرضه در گردش SCRB برابر است با 999.97M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت SCRB چقدر بوده است؟
SCRB به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00034115 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت SCRB در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
SCRB به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00003765 USD رسید.
حجم معاملات SCRB چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SCRB برابر است با -- USD.
آیا SCRB در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد SCRB در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SCRB مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:16:10 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به SocialCrab (SCRB)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

