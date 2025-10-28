SocialCrabSCRB چیست

Socialcrab is a smart analytics platform that transforms public data from Instagram, TikTok, and X into clear, actionable insights via a user-friendly dashboard. Designed to empower brands, creators, marketers, and researchers, it enables better decision-making and winning strategies based on real data. With advanced AI, it analyzes engagement, trends, and performance, offering real-time reports. Its intuitive interface suits all skill levels, delivering customizable insights like post frequency and location data. Users can export data in PDF or Excel, enhancing productivity. The token-based system ensures affordability, making it a versatile tool for thriving in the dynamic social media landscape.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع SocialCrab (SCRB) وب سایت رسمی

SCRB به ارزهای محلی

توکنومیکس SocialCrab (SCRB)

درک، توکنومیکس SocialCrab (SCRB) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SCRB بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره SocialCrab (SCRB) امروز SocialCrab (SCRB) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای SCRB به واحد USD برابر است با 0.00015726 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی SCRB نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00015726 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی SCRB نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار SocialCrab چقدر است؟ ارزش بازار SCRB برابر است با $ 157.31K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش SCRB چقدر است؟ عرضه در گردش SCRB برابر است با 999.97M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت SCRB چقدر بوده است؟ SCRB به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00034115 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت SCRB در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ SCRB به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00003765 USD رسید. حجم معاملات SCRB چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SCRB برابر است با -- USD . آیا SCRB در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد SCRB در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SCRB مراجعه کنید.

