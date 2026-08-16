قیمت امروز ROAI Scalper

قیمت لحظه‌ ای ROAI Scalper (ROAI) در حال حاضر برابر با $ 0.01010976 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.10% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ROAI به USD برابر با $ 0.01010976 برای هر ROAI می‌ باشد.

توکن ROAI Scalper در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 960,427 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 95.00M ROAI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ROAI در بازه‌ ای بین $ 0.01008954 (حداقل) و $ 0.01017493 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01432581 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.0026674 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ROAI طی یک ساعت گذشته به میزان -0.10% و در هفت روز اخیر به میزان -12.22% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 268.92 رسیده است.

اطلاعات بازار ROAI Scalper (ROAI)

ارزش بازار $ 960.43K$ 960.43K $ 960.43K حجم (24 ساعته) $ 268.92$ 268.92 $ 268.92 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M سرمایه در گردش 95.00M 95.00M 95.00M عرضه کل 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

ارزش بازار فعلی ROAI Scalper برابر است با $ 960.43K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 268.92. عرضه در گردش ROAI برابر است با 95.00M، و عرضه کل آن 100000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.01M است.