قیمت امروز Pochita

قیمت لحظه‌ ای Pochita (POCHITA) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.01% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی POCHITA به USD برابر با $ 0 برای هر POCHITA می‌ باشد.

توکن Pochita در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 19,882.47 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B POCHITA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، POCHITA در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00126551 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز POCHITA طی یک ساعت گذشته به میزان +0.04% و در هفت روز اخیر به میزان +1.80% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Pochita (POCHITA)

ارزش بازار $ 19.88K$ 19.88K $ 19.88K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 19.88K$ 19.88K $ 19.88K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Pochita برابر است با $ 19.88K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش POCHITA برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 19.88K است.