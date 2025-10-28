MetacadeMaxMETACADEMAX چیست

$metacademax is a creator coin on the Zora platform (Base blockchain) tied to Metacade's mascot, MAX. It's part of Metacade's Echosystem, a hybrid-token model where every meme, post, or cultural moment featuring MAX is monetized as a tradable ERC-20 token. The token captures attention and cultural energy from community engagement, converting it into economic value that echoes back to the parent token, $MCADE, to strengthen the Metacade ecosystem.

پیش‌ بینی قیمت MetacadeMax (USD)

ارزش MetacadeMax (METACADEMAX) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از MetacadeMax (METACADEMAX) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت MetacadeMax را بررسی کنید.

METACADEMAX به ارزهای محلی

توکنومیکس MetacadeMax (METACADEMAX)

درک، توکنومیکس MetacadeMax (METACADEMAX) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده METACADEMAX بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره MetacadeMax (METACADEMAX) امروز MetacadeMax (METACADEMAX) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای METACADEMAX به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی METACADEMAX نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی METACADEMAX نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار MetacadeMax چقدر است؟ ارزش بازار METACADEMAX برابر است با $ 657.83K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش METACADEMAX چقدر است؟ عرضه در گردش METACADEMAX برابر است با 1.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت METACADEMAX چقدر بوده است؟ METACADEMAX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.0011174 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت METACADEMAX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ METACADEMAX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات METACADEMAX چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای METACADEMAX برابر است با -- USD . آیا METACADEMAX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد METACADEMAX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت METACADEMAX مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به MetacadeMax (METACADEMAX)