قیمت امروز Gauntlet USDT Balanced

قیمت لحظه‌ ای Gauntlet USDT Balanced (GTUSDTB) در حال حاضر برابر با $ 1.024 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.06% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GTUSDTB به USD برابر با $ 1.024 برای هر GTUSDTB می‌ باشد.

توکن Gauntlet USDT Balanced در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 2,120,041 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 2.07M GTUSDTB می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GTUSDTB در بازه‌ ای بین $ 1.023 (حداقل) و $ 1.026 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.03 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GTUSDTB طی یک ساعت گذشته به میزان +0.01% و در هفت روز اخیر به میزان +0.10% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 0.00 رسیده است.

اطلاعات بازار Gauntlet USDT Balanced (GTUSDTB)

ارزش بازار $ 2.12M$ 2.12M $ 2.12M حجم (24 ساعته) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 2.12M$ 2.12M $ 2.12M سرمایه در گردش 2.07M 2.07M 2.07M عرضه کل 2,069,876.277036263 2,069,876.277036263 2,069,876.277036263

ارزش بازار فعلی Gauntlet USDT Balanced برابر است با $ 2.12M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 0.00. عرضه در گردش GTUSDTB برابر است با 2.07M، و عرضه کل آن 2069876.277036263 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.12M است.