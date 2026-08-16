قیمت امروز DeFiance Media

قیمت لحظه‌ ای DeFiance Media (DFTV) در حال حاضر برابر با $ 0.00439464 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.64% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DFTV به USD برابر با $ 0.00439464 برای هر DFTV می‌ باشد.

توکن DeFiance Media در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 43,946 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 10.00M DFTV می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DFTV در بازه‌ ای بین $ 0.00439435 (حداقل) و $ 0.004514 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.085642 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00429192 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DFTV طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -5.51% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 367.84 رسیده است.

اطلاعات بازار DeFiance Media (DFTV)

ارزش بازار $ 43.95K$ 43.95K $ 43.95K حجم (24 ساعته) $ 367.84$ 367.84 $ 367.84 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 43.95K$ 43.95K $ 43.95K سرمایه در گردش 10.00M 10.00M 10.00M عرضه کل 9,999,933.342481 9,999,933.342481 9,999,933.342481

ارزش بازار فعلی DeFiance Media برابر است با $ 43.95K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 367.84. عرضه در گردش DFTV برابر است با 10.00M، و عرضه کل آن 9999933.342481 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 43.95K است.