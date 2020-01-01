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برترین توکن‌ های بازی‌های استراتژی بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش بازی‌های استراتژی را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Fusionist
Fusionist
ACE
$ 0.15526
-2.74%
-52.26%
+25.17%
$ 15.69M
$ 7.20M
2
Heroes of Mavia
Heroes of Mavia
MAVIA
$ 0.03151
+0.06%
-0.06%
+1.19%
$ 7.78M
$ 2.41M
3
Splintershards
Splintershards
SPS
$ 0.0033723
-0.10%
+0.00%
+9.21%
$ 4.48M
$ 1.64K
4
Raini
Raini
$RAINI
$ 0.00424119
0.00%
--
+0.29%
$ 2.12M
$ 7.48
5
PIXL
PIXL
PIXL
$ 0.00246637
0.00%
-0.06%
-2.38%
$ 1.23M
$ 4.00K
6
WAGMI Games
WAGMI Games
WAGMIGAMES
$ 5.31536E-7
+0.11%
-4.70%
-0.95%
$ 1.13M
--
7
BLOCKLORDS
BLOCKLORDS
LRDS
$ 0.01689395
0.00%
-0.00%
-8.61%
$ 918.42K
$ 3.58K
8
Voxies
Voxies
VOXEL
$ 0.00284431
+1.51%
+0.02%
-6.68%
$ 851.22K
$ 82.13K
9
Warped
Warped
WARPED
$ 6.146E-5
+0.10%
+0.40%
-2.65%
$ 567.77K
--
10
Matchain
Matchain
MAT
$ 0.03311
-0.12%
-0.27%
-10.23%
$ 541.53K
$ 1.77M
11
Dragon Coin
Dragon Coin
DGN
$ 0.00039351
-0.42%
-0.02%
+0.66%
$ 466.49K
$ 54.48
12
LORDS
LORDS
LORDS
$ 0.00200749
+0.08%
-0.07%
-7.50%
$ 440.29K
$ 53.66
13
My DeFi Pet
My DeFi Pet
DPET
$ 0.00389724
0.00%
--
0.00%
$ 195.76K
$ 131.63
14
Decimated
Decimated
DIO
$ 0.0003262
-0.01%
+0.02%
-10.09%
$ 177.21K
$ 528.06
15
BNBOFLEGENDS
BNBOFLEGENDS
BOL
$ 0.00015061
0.00%
--
+0.06%
$ 137.44K
$ 2.58
16
Medieval Empires
Medieval Empires
MEE
$ 0.0001911
+0.10%
-1.04%
-3.78%
$ 106.79K
$ 42.51M
17
HDOKI
HDOKI
OKI
$ 2.499E-5
0.00%
+2.10%
+2.08%
$ 98.51K
--
18
FaraLand
FaraLand
FARA
$ 0.00199171
0.00%
--
+2.52%
$ 86.84K
$ 2.78
19
SpartaDEX
SpartaDEX
SPARTA
$ 0.0014937
0.00%
--
0.00%
$ 59.33K
$ 1.07
20
Honeyland
Honeyland
HXD
$ 8.929E-5
0.00%
+0.90%
+3.50%
$ 53.47K
--
21
League of Kingdoms
League of Kingdoms
LOKA
$ 0.00070743
0.00%
0.00%
-0.33%
$ 47.41K
$ 5.16
22
Seascape Crowns
Seascape Crowns
CWS
$ 0.00450189
0.00%
-0.03%
-17.10%
$ 34.42K
$ 234.59
23
SkyNity SkyDust
SkyNity SkyDust
SDT
$ 0.00070407
0.00%
--
-0.68%
$ 27.28K
$ 1.83
24
Pankito
Pankito
PAN
$ 0.00042285
0.00%
--
-0.52%
$ 25.37K
$ 1.23
25
Wild Forest Token
Wild Forest Token
WF
$ 0.00061576
+0.50%
+0.21%
-21.79%
$ 25.11K
$ 321.97
26
SGC
SGC
SGC
$ 3.74E-6
0.00%
+4.40%
-2.09%
$ 24.71K
--
27
Spellfire
Spellfire
SPELLFIRE
$ 3.29E-5
-3.60%
-9.70%
-40.11%
$ 21.06K
--
28
Wizardia
Wizardia
WZRD
$ 0.00010833
-2.19%
+0.15%
+24.05%
$ 16.22K
$ 1.93K
29
Legends of Elysium
Legends of Elysium
LOE
$ 0.00012688
0.00%
--
-2.34%
$ 13.87K
$ 5.48
30
Utgard
Utgard
UTG
$ 3.23E-5
0.00%
-24.70%
0.00%
$ 11.63K
--
31
COP
COP
COP
$ 0.0002978
-0.37%
-0.10%
+3.19%
--
$ 175.63M

سوالات متداول

توکن‌ های بازی‌های استراتژی چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های بازی‌های استراتژی به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 31 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $37.39M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن بازی‌های استراتژی چیست؟
در میان توکن‌ های دسته بازی‌های استراتژی که در MEXC رصد می‌شوند، توکن SGC با ثبت تغییر قیمتی 4.40% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن بازی‌های استراتژی در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 31 توکن از دسته بازی‌های استراتژی را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص بازی‌های استراتژی می‌توان به ACE, MAVIA, SPS اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته بازی‌های استراتژی چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های بازی‌های استراتژی در حال حاضر حدود $37.39M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش بازی‌های استراتژی، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.