قیمت امروز Honeyland

قیمت لحظه‌ ای Honeyland (HXD) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.44% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی HXD به USD برابر با $ 0 برای هر HXD می‌ باشد.

توکن Honeyland در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 53,215 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 536.51M HXD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، HXD در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.344088 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز HXD طی یک ساعت گذشته به میزان -0.48% و در هفت روز اخیر به میزان +3.72% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Honeyland (HXD)

ارزش بازار $ 53.22K$ 53.22K $ 53.22K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 68.83K$ 68.83K $ 68.83K سرمایه در گردش 536.51M 536.51M 536.51M عرضه کل 774,510,483.5979308 774,510,483.5979308 774,510,483.5979308

ارزش بازار فعلی Honeyland برابر است با $ 53.22K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش HXD برابر است با 536.51M، و عرضه کل آن 774510483.5979308 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 68.83K است.