قیمت امروز SkyNity SkyDust

قیمت لحظه‌ ای SkyNity SkyDust (SDT) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SDT به USD برابر با $ 0 برای هر SDT می‌ باشد.

توکن SkyNity SkyDust در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 27,280 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 38.75M SDT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SDT در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.119862 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SDT طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -0.64% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.83 رسیده است.

اطلاعات بازار SkyNity SkyDust (SDT)

ارزش بازار $ 27.28K$ 27.28K $ 27.28K حجم (24 ساعته) $ 1.83$ 1.83 $ 1.83 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 59.68K$ 59.68K $ 59.68K سرمایه در گردش 38.75M 38.75M 38.75M عرضه کل 84,758,610.0 84,758,610.0 84,758,610.0

ارزش بازار فعلی SkyNity SkyDust برابر است با $ 27.28K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.83. عرضه در گردش SDT برابر است با 38.75M، و عرضه کل آن 84758610.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 59.68K است.