SGCSGC چیست

SGC (SG Coin) is the native utility token for Kai Sangokushi Taisen – Battle of Three Kingdoms, a blockchain-based trading card game (TCG) developed by Double Jump Tokyo in collaboration with Sega. The game reimagines the classic Sangokushi Taisen arcade experience, integrating NFT-based Warlord Cards representing historical figures from the Three Kingdoms era. SGC operates on the Oasys Layer-2 blockchain, specifically within the SG Verse ecosystem, co-developed by Double Jump Tokyo and AltLayer. Initially, SGC is used for in-game purchases, with plans to expand its utility to other game features over time.

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره SGC (SGC) امروز SGC (SGC) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای SGC به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی SGC نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی SGC نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار SGC چقدر است؟ ارزش بازار SGC برابر است با $ 1.62M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش SGC چقدر است؟ عرضه در گردش SGC برابر است با 6.60B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت SGC چقدر بوده است؟ SGC به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00415112 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت SGC در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ SGC به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات SGC چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SGC برابر است با -- USD . آیا SGC در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد SGC در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SGC مراجعه کنید.

