قیمت امروز Splintershards

قیمت لحظه‌ ای Splintershards (SPS) در حال حاضر برابر با $ 0.00335465 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.39% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SPS به USD برابر با $ 0.00335465 برای هر SPS می‌ باشد.

توکن Splintershards در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 4,456,334 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 489.72M SPS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SPS در بازه‌ ای بین $ 0.00333948 (حداقل) و $ 0.0034019 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.065 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00268039 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SPS طی یک ساعت گذشته به میزان +0.02% و در هفت روز اخیر به میزان +8.40% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.41K رسیده است.

اطلاعات بازار Splintershards (SPS)

ارزش بازار $ 4.46M$ 4.46M $ 4.46M حجم (24 ساعته) $ 1.41K$ 1.41K $ 1.41K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 4.46M$ 4.46M $ 4.46M سرمایه در گردش 489.72M 489.72M 489.72M عرضه کل 1,327,940,171.157851 1,327,940,171.157851 1,327,940,171.157851

ارزش بازار فعلی Splintershards برابر است با $ 4.46M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.41K. عرضه در گردش SPS برابر است با 489.72M، و عرضه کل آن 1327940171.157851 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 4.46M است.