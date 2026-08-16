قیمت امروز Warped

قیمت لحظه‌ ای Warped (WARPED) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.07% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WARPED به USD برابر با $ 0 برای هر WARPED می‌ باشد.

توکن Warped در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 564,562 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 9.24B WARPED می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WARPED در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.0033147 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WARPED طی یک ساعت گذشته به میزان +0.37% و در هفت روز اخیر به میزان -6.24% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Warped (WARPED)

ارزش بازار $ 564.56K$ 564.56K $ 564.56K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 564.56K$ 564.56K $ 564.56K سرمایه در گردش 9.24B 9.24B 9.24B عرضه کل 9,238,134,118.0 9,238,134,118.0 9,238,134,118.0

ارزش بازار فعلی Warped برابر است با $ 564.56K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش WARPED برابر است با 9.24B، و عرضه کل آن 9238134118.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 564.56K است.