قیمت امروز BLOCKLORDS

قیمت لحظه‌ ای BLOCKLORDS (LRDS) در حال حاضر برابر با $ 0.01689586 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.70% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی LRDS به USD برابر با $ 0.01689586 برای هر LRDS می‌ باشد.

توکن BLOCKLORDS در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 918,483 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 54.36M LRDS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، LRDS در بازه‌ ای بین $ 0.0161224 (حداقل) و $ 0.01699583 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 2.07 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.01571589 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز LRDS طی یک ساعت گذشته به میزان +0.98% و در هفت روز اخیر به میزان -6.08% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 3.70K رسیده است.

اطلاعات بازار BLOCKLORDS (LRDS)

ارزش بازار $ 918.48K$ 918.48K $ 918.48K حجم (24 ساعته) $ 3.70K$ 3.70K $ 3.70K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.69M$ 1.69M $ 1.69M سرمایه در گردش 54.36M 54.36M 54.36M عرضه کل 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

ارزش بازار فعلی BLOCKLORDS برابر است با $ 918.48K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 3.70K. عرضه در گردش LRDS برابر است با 54.36M، و عرضه کل آن 100000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.69M است.