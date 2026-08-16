قیمت امروز Voxies

قیمت لحظه‌ ای Voxies (VOXEL) در حال حاضر برابر با $ 0.00278776 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.96% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی VOXEL به USD برابر با $ 0.00278776 برای هر VOXEL می‌ باشد.

توکن Voxies در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 834,297 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 243.26M VOXEL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، VOXEL در بازه‌ ای بین $ 0.00273137 (حداقل) و $ 0.0029378 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 4.7 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00267738 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز VOXEL طی یک ساعت گذشته به میزان +0.49% و در هفت روز اخیر به میزان -6.08% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 34.52K رسیده است.

اطلاعات بازار Voxies (VOXEL)

ارزش بازار $ 834.30K$ 834.30K $ 834.30K حجم (24 ساعته) $ 34.52K$ 34.52K $ 34.52K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 836.33K$ 836.33K $ 836.33K سرمایه در گردش 243.26M 243.26M 243.26M عرضه کل 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

ارزش بازار فعلی Voxies برابر است با $ 834.30K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 34.52K. عرضه در گردش VOXEL برابر است با 243.26M، و عرضه کل آن 300000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 836.33K است.