قیمت لحظه‌ ای League of Kingdoms امروز برابر است با 0.110401 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت LOKA به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت LOKA را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای League of Kingdoms امروز برابر است با 0.110401 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت LOKA به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت LOKA را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره LOKA

اطلاعات قیمت LOKA

وب‌سایت رسمی LOKA

توکنومیکس LOKA

پیش‌بینی قیمت LOKA

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو League of Kingdoms

قیمت League of Kingdoms (LOKA)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 LOKA به USD:

$0.110401
$0.110401$0.110401
-4.20%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای League of Kingdoms (LOKA)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:06:21 (UTC+8)

اطلاعات قیمت League of Kingdoms (LOKA) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.110401
$ 0.110401$ 0.110401
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.1161
$ 0.1161$ 0.1161
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.110401
$ 0.110401$ 0.110401

$ 0.1161
$ 0.1161$ 0.1161

$ 5.37
$ 5.37$ 5.37

$ 0.04425999
$ 0.04425999$ 0.04425999

-0.27%

-4.24%

-8.75%

-8.75%

قیمت لحظه‌ ای League of Kingdoms (LOKA) برابر است با $0.110401. در 24 ساعت گذشته، LOKA در بازه قیمتی حداقل $ 0.110401 تا حداکثر $ 0.1161 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته LOKA برابر با $ 5.37 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.04425999 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، LOKA در یک ساعت گذشته -0.27%، در 24 ساعت گذشته -4.24% و در 7 روز گذشته -8.75% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار League of Kingdoms (LOKA)

$ 5.03M
$ 5.03M$ 5.03M

--
----

$ 55.20M
$ 55.20M$ 55.20M

45.55M
45.55M 45.55M

500,000,000.0
500,000,000.0 500,000,000.0

ارزش بازار فعلی League of Kingdoms برابر است با $ 5.03M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش LOKA برابر است با 45.55M، و عرضه کل آن 500000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 55.20M است.

تاریخچه قیمت League of Kingdoms (LOKA) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت League of Kingdoms به USD به میزان $ -0.0048989772726393 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت League of Kingdoms به USD به میزان $ -0.0275425544 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت League of Kingdoms به USD به میزان $ -0.0330538496 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت League of Kingdoms به USD به میزان $ +0.0082978676012707 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.0048989772726393-4.24%
30 روز$ -0.0275425544-24.94%
60 روز$ -0.0330538496-29.93%
90 روز$ +0.0082978676012707+8.13%

League of KingdomsLOKA چیست

League of Kingdoms is one of the world's first blockchain MMO strategy games. Gamers build kingdoms, farm resources, fight monsters (PvE), and compete with enemy kingdoms (PvP) or alliances (MMO) where all the land plots are non-fungible tokens (NFT) along with tokenizable resources, skins, and many other game assets. Currently, the free-to-play strategy game is available on mobile (Android, iOS), as well as on the PC.

The project team aims to build a game universe where gamers can have fun together while capitalizing on their digital assets, skills, and play-time. The project offers entertaining game content that appeals to not just crypto enthusiasts but also mainstream gamers.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع League of Kingdoms (LOKA)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت League of Kingdoms (USD)

ارزش League of Kingdoms (LOKA) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از League of Kingdoms (LOKA) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت League of Kingdoms را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت League of Kingdoms را بررسی کنید!

LOKA به ارزهای محلی

توکنومیکس League of Kingdoms (LOKA)

درک، توکنومیکس League of Kingdoms (LOKA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده LOKA بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره League of Kingdoms (LOKA)

امروز League of Kingdoms (LOKA) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای LOKA به واحد USD برابر است با 0.110401 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی LOKA نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی LOKA نسبت به USD برابر است با $ 0.110401. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار League of Kingdoms چقدر است؟
ارزش بازار LOKA برابر است با $ 5.03M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش LOKA چقدر است؟
عرضه در گردش LOKA برابر است با 45.55M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت LOKA چقدر بوده است؟
LOKA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 5.37 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت LOKA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
LOKA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.04425999 USD رسید.
حجم معاملات LOKA چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای LOKA برابر است با -- USD.
آیا LOKA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد LOKA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت LOKA مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:06:21 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به League of Kingdoms (LOKA)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,863.99
$113,863.99$113,863.99

-0.96%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,092.38
$4,092.38$4,092.38

-1.93%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05487
$0.05487$0.05487

-1.50%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.72
$200.72$200.72

+0.30%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.1300
$4.1300$4.1300

-20.36%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,092.38
$4,092.38$4,092.38

-1.93%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,863.99
$113,863.99$113,863.99

-0.96%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.72
$200.72$200.72

+0.30%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6279
$2.6279$2.6279

-1.25%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,136.80
$1,136.80$1,136.80

-0.59%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.001036
$0.001036$0.001036

+72.66%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001520
$0.0000000000000001520$0.0000000000000001520

+1,294.49%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000368
$0.0000000000368$0.0000000000368

+260.78%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1634
$0.1634$0.1634

+226.80%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04480
$0.04480$0.04480

+124.00%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01950
$0.01950$0.01950

+95.00%