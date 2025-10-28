League of KingdomsLOKA چیست

League of Kingdoms is one of the world's first blockchain MMO strategy games. Gamers build kingdoms, farm resources, fight monsters (PvE), and compete with enemy kingdoms (PvP) or alliances (MMO) where all the land plots are non-fungible tokens (NFT) along with tokenizable resources, skins, and many other game assets. Currently, the free-to-play strategy game is available on mobile (Android, iOS), as well as on the PC. The project team aims to build a game universe where gamers can have fun together while capitalizing on their digital assets, skills, and play-time. The project offers entertaining game content that appeals to not just crypto enthusiasts but also mainstream gamers. League of Kingdoms is one of the world's first blockchain MMO strategy games. Gamers build kingdoms, farm resources, fight monsters (PvE), and compete with enemy kingdoms (PvP) or alliances (MMO) where all the land plots are non-fungible tokens (NFT) along with tokenizable resources, skins, and many other game assets. Currently, the free-to-play strategy game is available on mobile (Android, iOS), as well as on the PC. The project team aims to build a game universe where gamers can have fun together while capitalizing on their digital assets, skills, and play-time. The project offers entertaining game content that appeals to not just crypto enthusiasts but also mainstream gamers.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع League of Kingdoms (LOKA) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت League of Kingdoms (USD)

ارزش League of Kingdoms (LOKA) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از League of Kingdoms (LOKA) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت League of Kingdoms را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت League of Kingdoms را بررسی کنید!

LOKA به ارزهای محلی

توکنومیکس League of Kingdoms (LOKA)

درک، توکنومیکس League of Kingdoms (LOKA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده LOKA بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره League of Kingdoms (LOKA) امروز League of Kingdoms (LOKA) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای LOKA به واحد USD برابر است با 0.110401 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی LOKA نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.110401 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی LOKA نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار League of Kingdoms چقدر است؟ ارزش بازار LOKA برابر است با $ 5.03M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش LOKA چقدر است؟ عرضه در گردش LOKA برابر است با 45.55M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت LOKA چقدر بوده است؟ LOKA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 5.37 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت LOKA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ LOKA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.04425999 USD رسید. حجم معاملات LOKA چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای LOKA برابر است با -- USD . آیا LOKA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد LOKA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت LOKA مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به League of Kingdoms (LOKA)