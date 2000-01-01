اکوسیستم Pump.fun شامل مجموعهای از میمکوینهای بسیار پرریسک است که از طریق سکوی راهاندازی محبوب Pump.fun ایجاد و معامله میشوند. این بخش نمایانگر بازاری با ارزش بازار کوچک و پویایی بسیار بالاست که عمدتاً تحت تأثیر فرهنگ ویروسی اینترنت و احساسات لحظهای معاملهگران خرد شکل میگیرد. چنین اکوسیستمی میتواند بهعنوان شاخصی برای سنجش نقدشوندگی افراطی درونزنجیرهای و همچنین شناسایی جدیدترین روندهای سفتهبازانه در جامعه رمزارزها مورد توجه قرار گیرد.
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