خرید ارز دیجیتالبازارهااسپاتفیوچرزSNDKپس اندازمرکز رویدادمرکز جوایز
بیشتر
جشنواره 1,000,000 دلاری TradFi
ثبت نام

برترین توکن‌های اکوسیستم Pump.fun بر اساس ارزش بازار

اکوسیستم Pump.fun شامل مجموعه‌ای از میم‌کوین‌های بسیار پرریسک است که از طریق سکوی راه‌اندازی محبوب Pump.fun ایجاد و معامله می‌شوند. این بخش نمایانگر بازاری با ارزش بازار کوچک و پویایی بسیار بالاست که عمدتاً تحت تأثیر فرهنگ ویروسی اینترنت و احساسات لحظه‌ای معامله‌گران خرد شکل می‌گیرد. چنین اکوسیستمی می‌تواند به‌عنوان شاخصی برای سنجش نقدشوندگی افراطی درون‌زنجیره‌ای و همچنین شناسایی جدیدترین روندهای سفته‌بازانه در جامعه رمزارزها مورد توجه قرار گیرد.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 63,163.31
-0.03%
+0.28%
-2.67%
$ 1.27T
$ 2.96K
2
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,885.08
-0.01%
+0.18%
-1.42%
$ 227.46B
$ 24.37K
3
Solana
Solana
SOL
$ 75.62
-0.05%
+0.34%
-1.02%
$ 43.87B
$ 191.73K
4
Canton Network
Canton Network
CC
$ 0.09962
+0.29%
+1.84%
-1.73%
$ 3.84B
$ 2.39M
5
SHIBAINU
SHIBAINU
SHIB
$ 0.000004551
+0.02%
-1.62%
-1.41%
$ 2.68B
$ 91.80B
6
Bittensor
Bittensor
TAO
$ 198.19
+0.11%
-0.59%
-2.49%
$ 2.18B
$ 3.35K
7
WLFI
WLFI
WLFI
$ 0.05728
+0.39%
+2.41%
+7.54%
$ 1.81B
$ 1.92M
8
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0.7664
+0.05%
+0.91%
-3.94%
$ 1.30B
$ 1.09M
9
Pepe
Pepe
PEPE
$ 0.000002645
0.00%
-0.53%
-8.22%
$ 1.09B
$ 24.43B
10
Algorand
Algorand
ALGO
$ 0.07983
-0.01%
+0.53%
-3.74%
$ 710.73M
$ 700.42K
11
Bitway
Bitway
BTW
$ 0.308874
+1.56%
-2.35%
+46.90%
$ 679.68M
$ 2.18M
12
Kaia
Kaia
KAIA
$ 0.02464
-0.44%
-2.76%
-10.17%
$ 156.37M
$ 2.44M
13
BUILDon
BUILDon
B
$ 0.14876
+0.73%
-4.70%
+1.49%
$ 148.10M
$ 800.87K
14
would
would
WOULD
$ 0.072328
+0.32%
+0.01%
-7.89%
$ 144.62M
$ 105.03K
15
FARTCOIN
FARTCOIN
FARTCOIN
$ 0.14381
+1.08%
+1.56%
+9.14%
$ 142.93M
$ 924.16K
16
THORChain
THORChain
RUNE
$ 0.4212
-0.12%
+0.69%
-2.18%
$ 142.56M
$ 207.38K
17
dogwifhat sol
dogwifhat sol
WIF
$ 0.137
-0.07%
-1.08%
-3.72%
$ 136.94M
$ 1.01M
18
Vision
Vision
VSN
$ 0.0357
+0.08%
-1.22%
-3.95%
$ 129.80M
$ 1.74M
19
Decentraland
Decentraland
MANA
$ 0.06433
-0.19%
+0.28%
-3.49%
$ 127.79M
$ 896.31K
20
Genius
Genius
GENIUS
$ 0.37222
-0.33%
-0.25%
+7.88%
$ 124.76M
$ 179.20K
21
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.0727
-0.06%
-0.08%
-4.38%
$ 99.87M
$ 2.75M
22
Backpack
Backpack
BP
$ 0.3705
-0.05%
-2.88%
-7.97%
$ 92.65M
$ 174.18K
23
Aethir
Aethir
ATH
$ 0.003802
0.00%
+1.55%
-5.09%
$ 76.53M
$ 15.39M
24
Comedian
Comedian
BAN
$ 0.07359
-0.03%
-0.73%
+0.84%
$ 73.48M
$ 796.60K
25
Horizen
Horizen
ZEN
$ 4.004
-0.05%
-0.50%
-5.27%
$ 72.50M
$ 14.89K
26
Data Network
Data Network
DATA
$ 0.1944
+0.31%
+1.67%
-7.47%
$ 69.34M
$ 448.82K
27
0x
0x
ZRX
$ 0.07736
+0.18%
+0.47%
-4.71%
$ 65.69M
$ 738.58K
28
DOG GO TO THE MOON
DOG GO TO THE MOON
DOG
$ 0.0006183
0.00%
-0.18%
-4.00%
$ 61.76M
$ 95.82M
29
UnifAI
UnifAI
UAI
$ 0.2569
+1.60%
+0.75%
+5.60%
$ 60.80M
$ 376.47K
30
jellyjelly
jellyjelly
JELLYJELLY
$ 0.058859
-0.19%
+1.06%
+1.98%
$ 58.91M
$ 1.60M
31
Wormhole
Wormhole
W
$ 0.008497
+0.50%
+3.17%
+0.56%
$ 51.12M
$ 16.47M
32
FLOW
FLOW
FLOW
$ 0.03021
-1.34%
-1.91%
+2.34%
$ 50.43M
$ 1.83M
33
Xphere
Xphere
XP
$ 0.016507
+0.02%
-0.56%
+1.36%
$ 45.76M
$ 3.53M
34
Toshi
Toshi
TOSHI
$ 0.0001019
0.00%
+1.90%
-3.51%
$ 42.78M
$ 489.26M
35
Peanut the Squirrel
Peanut the Squirrel
PNUT
$ 0.04135
-0.27%
+0.76%
-4.64%
$ 41.26M
$ 1.85M
36
Non-Playable Coin
Non-Playable Coin
NPC
$ 0.005234
-0.23%
+0.38%
-7.35%
$ 39.62M
$ 13.08M
37
USELESS COIN
USELESS COIN
USELESS
$ 0.039683
+0.03%
-1.41%
+2.83%
$ 39.35M
$ 1.84M
38
Zerebro
Zerebro
ZEREBRO
$ 0.038766
-0.07%
+1.23%
+6.83%
$ 38.72M
$ 2.84M
39
Espresso
Espresso
ESP
$ 0.07231
-0.22%
-0.60%
+1.81%
$ 37.78M
$ 1.08M
40
Babylon
Babylon
BABY
$ 0.00982
-0.45%
-0.81%
-24.36%
$ 36.26M
$ 5.81M
41
Moo Deng
Moo Deng
MOODENG
$ 0.03615
+0.17%
+0.72%
-8.46%
$ 35.88M
$ 1.56M
42
ME
ME
ME
$ 0.06589
-1.01%
+2.44%
+5.28%
$ 35.52M
$ 1.24M
43
Mask Network
Mask Network
MASK
$ 0.3513
-0.43%
+0.43%
-4.17%
$ 35.12M
$ 158.01K
44
Propy
Propy
PRO
$ 0.3333
-0.21%
+0.66%
-4.44%
$ 33.37M
$ 170.55K
45
USDP
USDP
USDP
$ 1.0004
0.00%
+0.03%
+0.31%
$ 31.97M
$ 5.80K
46
Memecoin
Memecoin
MEME
$ 0.0004848
-0.19%
-0.02%
-10.31%
$ 30.78M
$ 112.45M
47
Gensyn
Gensyn
AI
$ 0.02161
+0.66%
+6.11%
-2.24%
$ 27.87M
$ 3.07M
48
Dogelon Mars
Dogelon Mars
ELON
$ 0.0000000263
-0.04%
-0.64%
-3.42%
$ 26.25M
$ 3.21T
49
LAB
LAB
LAB
$ 0.085
-2.50%
-0.74%
-30.51%
$ 26.23M
$ 4.10M
50
Siacoin
Siacoin
SC
$ 0.0004604
0.00%
-0.86%
-9.19%
$ 25.78M
$ 119.49M

سوالات متداول

اکوسیستم Pump.fun در بازار رمزارزها چیست؟
اکوسیستم Pump.fun شامل مجموعه‌ای از میم‌کوین‌های با ماهیت به‌شدت سفته‌بازانه است که از طریق پلتفرم Pump.fun ایجاد و معامله می‌شوند. این پلتفرم به کاربران امکان می‌دهد بدون نیاز به دانش برنامه‌نویسی و تنها با چند اقدام ساده، به‌صورت آنی یک رمزارز جدید راه‌اندازی کنند.
سازوکار «منحنی پیوندی» در اکوسیستم Pump.fun چگونه عمل می‌کند؟
اکوسیستم Pump.fun از یک مدل ریاضی مبتنی بر «منحنی پیوندی» استفاده می‌کند که در آن قیمت توکن‌های تازه‌عرضه‌شده به‌صورت خودکار و هم‌زمان با افزایش تقاضای خرید، رشد می‌یابد. در این سازوکار، هر خرید جدید مستقیماً موجب افزایش قیمت می‌شود و فرآیند کشف قیمت به‌صورت الگوریتمی و بدون نیاز به مداخله بازیگران واسط انجام می‌گیرد. این مدل با حذف وابستگی به بازارسازهای سنتی، امکان تأمین نقدشوندگی فوری را فراهم می‌کند.
چرا اکوسیستم Pump.fun با نوسانات شدید قیمتی در توکن‌ها مواجه است؟
اکوسیستم Pump.fun به‌دلیل موانع بسیار کم برای ایجاد توکن، با نوسانات شدید قیمتی مواجه است؛ زیرا این شرایط منجر به شکل‌گیری هزاران توکن با ارزش بازار بسیار کوچک می‌شود که عمدتاً تحت تأثیر فرهنگ وایرال اینترنتی و رفتارهای سفته‌بازانه سریع کاربران خرد قرار دارند.
با رسیدن یک توکن Pump.fun به هدف ارزش بازار چه اتفاقی می‌افتد؟
با رسیدن یک توکن در پلتفرم Pump.fun به سطح مشخصی از ارزش بازار، نقدینگی آن به‌صورت خودکار به یک صرافی غیرمتمرکز مانند Raydium منتقل می‌شود. در ادامه، استخر نقدینگی به‌طور دائمی قفل می‌گردد تا از ریسک سوءاستفاده توسعه‌دهندگان و خروج ناگهانی نقدینگی جلوگیری شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اکوسیستم Pump.fun، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.