اکوسیستم Pump.fun از یک مدل ریاضی مبتنی بر «منحنی پیوندی» استفاده می‌کند که در آن قیمت توکن‌های تازه‌عرضه‌شده به‌صورت خودکار و هم‌زمان با افزایش تقاضای خرید، رشد می‌یابد. در این سازوکار، هر خرید جدید مستقیماً موجب افزایش قیمت می‌شود و فرآیند کشف قیمت به‌صورت الگوریتمی و بدون نیاز به مداخله بازیگران واسط انجام می‌گیرد. این مدل با حذف وابستگی به بازارسازهای سنتی، امکان تأمین نقدشوندگی فوری را فراهم می‌کند.