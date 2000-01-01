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برترین توکن‌ های راهکارهای پرداخت بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش راهکارهای پرداخت را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
DASH
DASH
DASH
$ 29.95
-0.13%
-0.47%
-3.57%
$ 381.18M
$ 5.49K
2
Zebec Network
Zebec Network
ZBCN
$ 0.0015977
+0.66%
+2.21%
-7.31%
$ 159.47M
$ 124.85M
3
Telcoin
Telcoin
TEL
$ 0.001483
0.00%
+0.41%
-8.18%
$ 142.38M
$ 56.08M
4
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.07269
-0.06%
-0.08%
-4.38%
$ 99.87M
$ 2.75M
5
Huma Finance
Huma Finance
HUMA
$ 0.02066
+0.63%
+8.96%
+0.83%
$ 67.43M
$ 3.18M
6
Swop
Swop
SWOP
$ 0.00629617
0.00%
0.00%
-0.07%
$ 62.96M
$ 2.80
7
Keeta
Keeta
KTA
$ 0.09813
-0.32%
+2.69%
+1.49%
$ 54.45M
$ 635.94K
8
Nano
Nano
XNO
$ 0.36809
-0.29%
-0.00%
-10.05%
$ 49.04M
$ 855.81K
9
Concordium
Concordium
CCD
$ 0.003468
-0.03%
+0.17%
+6.77%
$ 43.76M
$ 27.16M
10
Ozapay
Ozapay
OZA
$ 0.04785247
-0.09%
+0.01%
-2.99%
$ 43.54M
$ 11.96
11
Alchemy
Alchemy
ACH
$ 0.004206
-0.10%
+1.74%
-3.69%
$ 42.05M
$ 14.24M
12
Request
Request
REQ
$ 0.05138
-0.06%
+1.81%
-2.82%
$ 40.87M
$ 1.08M
13
BitDCA
BitDCA
BDCA
$ 0.4525
+0.13%
+1.41%
-0.22%
$ 37.05M
$ 322.86K
14
Amp
Amp
AMP
$ 0.0003806
-0.52%
-0.57%
-1.55%
$ 33.02M
$ 153.31M
15
AI Analysis Token
AI Analysis Token
AIAT
$ 0.244427
+0.16%
+0.01%
+0.86%
$ 28.94M
$ 24.66K
16
Scandic Coin
Scandic Coin
SNC
$ 0.15902
-0.06%
+0.00%
-0.49%
$ 19.99M
$ 196.32K
17
Striker
Striker
STKRI
$ 0.302903
0.00%
--
0.00%
$ 15.94M
$ 8.01K
18
Credible Finance
Credible Finance
CRED
$ 0.58698
+0.64%
+0.05%
+12.43%
$ 13.30M
$ 116.25K
19
Epic Chain
Epic Chain
EPIC
$ 0.3358
-0.56%
-9.73%
-38.79%
$ 11.29M
$ 814.25K
20
Beincom
Beincom
BIC
$ 0.00497418
-0.06%
--
-2.81%
$ 11.16M
$ 857.79
21
EurocoinToken
EurocoinToken
ECTE
$ 0.086643
-0.12%
+0.03%
+1.83%
$ 8.66M
$ 85.69K
22
MCOIN
MCOIN
MCOIN
$ 0.0488898
-0.11%
+0.13%
+18.51%
$ 8.65M
$ 229.67K
23
Nimiq
Nimiq
NIM
$ 0.000473
-0.21%
-0.21%
+3.05%
$ 6.69M
$ 28.80M
24
XTP
XTP
XTP
$ 0.00067264
0.00%
+0.02%
+0.91%
$ 6.65M
$ 162.84
25
Soil
Soil
SOIL
$ 0.09377
+0.21%
-1.89%
-8.24%
$ 6.54M
$ 312.56K
26
Populous
Populous
PPT
$ 0.097676
0.00%
+0.10%
+15.84%
$ 5.11M
$ 1.93K
27
NetX
NetX
NETX
$ 0.2037
+0.20%
-2.00%
-0.05%
$ 4.65M
$ 269.97K
28
THAT
THAT
THAT
$ 0.00198356
+0.01%
0.00%
+1.13%
$ 3.05M
$ 21.79K
29
IBS
IBS
IBS
$ 0.00069039
0.00%
-0.00%
-0.46%
$ 2.78M
$ 54.08K
30
ZoidPay
ZoidPay
ZPAY
$ 0.00447727
+1.35%
+0.01%
+5.55%
$ 2.75M
$ 536.50
31
Wigl
Wigl
WIGL
$ 0.03103494
0.00%
0.00%
-1.93%
$ 2.67M
$ 7.45
32
The Digital Dinar
The Digital Dinar
DINAR
$ 0.128335
-0.11%
-0.00%
-2.50%
$ 2.59M
$ 492.51
33
Zypto Token
Zypto Token
ZYPTO
$ 0.00279185
-0.09%
-0.00%
-2.92%
$ 2.49M
$ 378.14
34
Regent Coin
Regent Coin
REGENT
$ 0.749323
0.00%
-0.00%
-5.50%
$ 2.17M
$ 982.27K
35
StarSlax
StarSlax
SSLX
$ 0.00021619
+0.58%
+0.03%
-9.45%
$ 2.16M
$ 119.23K
36
Superfluid
Superfluid
SUP
$ 0.00559432
0.00%
-0.03%
-9.01%
$ 1.93M
$ 10.73K
37
Laqira Protocol
Laqira Protocol
LQR
$ 0.021402
-0.30%
-1.93%
+0.76%
$ 1.89M
$ 978.46K
38
Jetvoy
Jetvoy
VOY
$ 1.796E-5
0.00%
-0.10%
-1.48%
$ 1.80M
--
39
Pluton
Pluton
PLU
$ 0.125062
-1.89%
-0.00%
-3.23%
$ 1.75M
$ 9.58K
40
DucatusX
DucatusX
DUCX
$ 0.00566017
-0.10%
-0.03%
-3.52%
$ 1.57M
$ 29.47K
41
Kin
Kin
KIN
$ 4.00563E-7
+0.20%
+10.60%
+7.30%
$ 1.06M
--
42
QUP Coin
QUP Coin
QUP
$ 0.000477
-0.10%
-0.01%
-8.13%
$ 953.94K
$ 59.25
43
SyFu Excavation Token
SyFu Excavation Token
EVT
$ 0.929541
+0.19%
+0.01%
+2.09%
$ 873.04K
$ 3.60K
44
ReddCoin
ReddCoin
RDD
$ 2.46E-5
-0.04%
-1.30%
-2.19%
$ 839.00K
--
45
PointPay
PointPay
PXP
$ 0.0279
0.00%
-0.04%
+4.89%
$ 837.00K
$ 6.65M
46
azit
azit
AZIT
$ 0.00144498
-0.49%
-0.01%
+4.07%
$ 652.26K
$ 35.18K
47
Meridian
Meridian
MRDN
$ 0.01359941
-1.60%
+0.05%
-7.94%
$ 614.79K
$ 7.11K
48
xMoney
xMoney
XMN
$ 0.0006
-1.64%
-3.23%
-22.08%
$ 600.34K
$ 12.80M
49
Platform of meme coins
Platform of meme coins
PAYU
$ 1.076E-9
-0.09%
+2.00%
-24.01%
$ 584.63K
--
50
Baanx
Baanx
BXX
$ 0.002161
0.00%
-2.00%
-28.59%
$ 534.23K
$ 97.77K

سوالات متداول

توکن‌ های راهکارهای پرداخت چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های راهکارهای پرداخت به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 79 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $1.44B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن راهکارهای پرداخت چیست؟
در میان توکن‌ های دسته راهکارهای پرداخت که در MEXC رصد می‌شوند، توکن KIN با ثبت تغییر قیمتی 10.60% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن راهکارهای پرداخت در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 79 توکن از دسته راهکارهای پرداخت را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص راهکارهای پرداخت می‌توان به DASH, ZBCN, TEL اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته راهکارهای پرداخت چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های راهکارهای پرداخت در حال حاضر حدود $1.44B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش راهکارهای پرداخت، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.