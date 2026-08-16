قیمت امروز Striker

قیمت لحظه‌ ای Striker (STKRI) در حال حاضر برابر با $ 0.302903 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی STKRI به USD برابر با $ 0.302903 برای هر STKRI می‌ باشد.

توکن Striker در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 15,940,938 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 52.63M STKRI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، STKRI در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.341653 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.277162 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز STKRI طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 8.01K رسیده است.

اطلاعات بازار Striker (STKRI)

ارزش بازار $ 15.94M$ 15.94M $ 15.94M حجم (24 ساعته) $ 8.01K$ 8.01K $ 8.01K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 302.90M$ 302.90M $ 302.90M سرمایه در گردش 52.63M 52.63M 52.63M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Striker برابر است با $ 15.94M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 8.01K. عرضه در گردش STKRI برابر است با 52.63M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 302.90M است.