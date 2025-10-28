ZoidPayZPAY چیست

ZoidPay is a global fintech company that offers a range of end-to-end crypto payment solutions for online and in-store shopping. For retail customers, ZoidPay lets them purchase products and services with crypto from online retailers including Amazon, Walmart and eBay. For enterprise clients, ZoidPay enables interoperability between wallets and exchanges for providing instant liquidity to their users. With a single line of code, they can integrate with ZoidPay products. The ZoidPay ecosystem has four core products: 1. Chrome Extension, allowing one to shop directly from their browser from any retailer by connecting existing wallets to the Chrome Extension 2. Marketplace App, a global merchants aggregator, offering one a custom-shopping experience with Crypto Cashback, DeFi, Staking and Loans 3. Wallet App, a non-custodial mobile wallet, to manage crypto finances seamlessly, while allowing merchants to use it as a crypto mPOS 4. Crypto Cards, blockchain agnostic crypto cards, that allow P2P transactions and in store payments in a contactless manner

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره ZoidPay (ZPAY) امروز ZoidPay (ZPAY) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای ZPAY به واحد USD برابر است با 0.00319803 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی ZPAY نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00319803 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی ZPAY نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار ZoidPay چقدر است؟ ارزش بازار ZPAY برابر است با $ 1.25M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش ZPAY چقدر است؟ عرضه در گردش ZPAY برابر است با 392.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت ZPAY چقدر بوده است؟ ZPAY به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.79 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت ZPAY در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ ZPAY به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00057157 USD رسید. حجم معاملات ZPAY چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ZPAY برابر است با -- USD . آیا ZPAY در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد ZPAY در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ZPAY مراجعه کنید.

