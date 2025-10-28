قیمت لحظه‌ ای ZoidPay امروز برابر است با 0.00319803 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت ZPAY به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت ZPAY را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای ZoidPay امروز برابر است با 0.00319803 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت ZPAY به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت ZPAY را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره ZPAY

اطلاعات قیمت ZPAY

وب‌سایت رسمی ZPAY

توکنومیکس ZPAY

پیش‌بینی قیمت ZPAY

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو ZoidPay

قیمت ZoidPay (ZPAY)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 ZPAY به USD:

$0.00319195
$0.00319195$0.00319195
-7.40%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای ZoidPay (ZPAY)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:23:24 (UTC+8)

اطلاعات قیمت ZoidPay (ZPAY) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00307391
$ 0.00307391$ 0.00307391
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00369041
$ 0.00369041$ 0.00369041
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00307391
$ 0.00307391$ 0.00307391

$ 0.00369041
$ 0.00369041$ 0.00369041

$ 1.79
$ 1.79$ 1.79

$ 0.00057157
$ 0.00057157$ 0.00057157

+0.11%

-7.07%

-0.44%

-0.44%

قیمت لحظه‌ ای ZoidPay (ZPAY) برابر است با $0.00319803. در 24 ساعت گذشته، ZPAY در بازه قیمتی حداقل $ 0.00307391 تا حداکثر $ 0.00369041 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته ZPAY برابر با $ 1.79 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00057157 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، ZPAY در یک ساعت گذشته +0.11%، در 24 ساعت گذشته -7.07% و در 7 روز گذشته -0.44% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار ZoidPay (ZPAY)

$ 1.25M
$ 1.25M$ 1.25M

--
----

$ 2.24M
$ 2.24M$ 2.24M

392.00M
392.00M 392.00M

700,000,000.0
700,000,000.0 700,000,000.0

ارزش بازار فعلی ZoidPay برابر است با $ 1.25M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش ZPAY برابر است با 392.00M، و عرضه کل آن 700000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.24M است.

تاریخچه قیمت ZoidPay (ZPAY) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت ZoidPay به USD به میزان $ -0.000243582611157849 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت ZoidPay به USD به میزان $ +0.0067076987 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت ZoidPay به USD به میزان $ +0.0097289451 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت ZoidPay به USD به میزان $ +0.0022758032464024626 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.000243582611157849-7.07%
30 روز$ +0.0067076987+209.74%
60 روز$ +0.0097289451+304.22%
90 روز$ +0.0022758032464024626+246.77%

ZoidPayZPAY چیست

ZoidPay is a global fintech company that offers a range of end-to-end crypto payment solutions for online and in-store shopping. For retail customers, ZoidPay lets them purchase products and services with crypto from online retailers including Amazon, Walmart and eBay. For enterprise clients, ZoidPay enables interoperability between wallets and exchanges for providing instant liquidity to their users. With a single line of code, they can integrate with ZoidPay products.

The ZoidPay ecosystem has four core products:

  1. Chrome Extension, allowing one to shop directly from their browser from any retailer by connecting existing wallets to the Chrome Extension
  2. Marketplace App, a global merchants aggregator, offering one a custom-shopping experience with Crypto Cashback, DeFi, Staking and Loans
  3. Wallet App, a non-custodial mobile wallet, to manage crypto finances seamlessly, while allowing merchants to use it as a crypto mPOS
  4. Crypto Cards, blockchain agnostic crypto cards, that allow P2P transactions and in store payments in a contactless manner

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع ZoidPay (ZPAY)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت ZoidPay (USD)

ارزش ZoidPay (ZPAY) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از ZoidPay (ZPAY) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت ZoidPay را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت ZoidPay را بررسی کنید!

ZPAY به ارزهای محلی

توکنومیکس ZoidPay (ZPAY)

درک، توکنومیکس ZoidPay (ZPAY) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده ZPAY بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره ZoidPay (ZPAY)

امروز ZoidPay (ZPAY) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای ZPAY به واحد USD برابر است با 0.00319803 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی ZPAY نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی ZPAY نسبت به USD برابر است با $ 0.00319803. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار ZoidPay چقدر است؟
ارزش بازار ZPAY برابر است با $ 1.25M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش ZPAY چقدر است؟
عرضه در گردش ZPAY برابر است با 392.00M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت ZPAY چقدر بوده است؟
ZPAY به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.79 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت ZPAY در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
ZPAY به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00057157 USD رسید.
حجم معاملات ZPAY چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ZPAY برابر است با -- USD.
آیا ZPAY در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد ZPAY در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ZPAY مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:23:24 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به ZoidPay (ZPAY)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,839.41
$113,839.41$113,839.41

-0.98%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,090.72
$4,090.72$4,090.72

-1.97%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05456
$0.05456$0.05456

-2.06%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.16
$200.16$200.16

+0.02%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.2586
$4.2586$4.2586

-17.88%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,090.72
$4,090.72$4,090.72

-1.97%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,839.41
$113,839.41$113,839.41

-0.98%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.16
$200.16$200.16

+0.02%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6308
$2.6308$2.6308

-1.14%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,137.87
$1,137.87$1,137.87

-0.50%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.001108
$0.001108$0.001108

+84.66%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001452
$0.0000000000000001452$0.0000000000000001452

+1,232.11%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1672
$0.1672$0.1672

+234.40%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04429
$0.04429$0.04429

+121.45%

لوگو Open Loot

Open Loot

OL

$0.03659
$0.03659$0.03659

+96.50%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01885
$0.01885$0.01885

+88.50%