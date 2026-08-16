قیمت امروز Populous

قیمت لحظه‌ ای Populous (PPT) در حال حاضر برابر با $ 0.09672 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.59% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PPT به USD برابر با $ 0.09672 برای هر PPT می‌ باشد.

توکن Populous در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 5,063,345 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 36.23M PPT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PPT در بازه‌ ای بین $ 0.094767 (حداقل) و $ 0.098194 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 75.19 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00662912 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PPT طی یک ساعت گذشته به میزان -1.46% و در هفت روز اخیر به میزان +14.39% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 920.20 رسیده است.

اطلاعات بازار Populous (PPT)

ارزش بازار $ 5.06M$ 5.06M $ 5.06M حجم (24 ساعته) $ 920.20$ 920.20 $ 920.20 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 5.15M$ 5.15M $ 5.15M سرمایه در گردش 36.23M 36.23M 36.23M عرضه کل 53,252,246.0 53,252,246.0 53,252,246.0

ارزش بازار فعلی Populous برابر است با $ 5.06M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 920.20. عرضه در گردش PPT برابر است با 36.23M، و عرضه کل آن 53252246.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 5.15M است.