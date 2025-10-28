CofinexCNX چیست

Cofinex (Minos Blockchain s.r.o ), a leading fintech company, is regulated by The CNB Czech Republic. With over 115,000+ users, Cofinex is claimed to be a trusted and secure crypto asset exchange application across the world. Headquartered in Singapore, with branch offices in the USA, UK, India, Czech Republic and Thailand, their operations are already running in South Korea, Thailand, Laos, Indonesia, Cambodia, Malaysia, the Philippines, and other APAC countries. Cofinex Exchange offers its users an easy and secure platform to buy and sell Bitcoin, Ripple, Ethereum, Tron, CNX, and over 670+ crypto assets.

منبع Cofinex (CNX) وب سایت رسمی

CNX به ارزهای محلی

توکنومیکس Cofinex (CNX)

درک، توکنومیکس Cofinex (CNX) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده CNX بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Cofinex (CNX) امروز Cofinex (CNX) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای CNX به واحد USD برابر است با 0.203305 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی CNX نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.203305 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی CNX نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Cofinex چقدر است؟ ارزش بازار CNX برابر است با $ 13.21M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش CNX چقدر است؟ عرضه در گردش CNX برابر است با 65.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت CNX چقدر بوده است؟ CNX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.500327 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت CNX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ CNX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.04504196 USD رسید. حجم معاملات CNX چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای CNX برابر است با -- USD . آیا CNX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد CNX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت CNX مراجعه کنید.

