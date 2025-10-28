OzapayOZA چیست

OZAPAY is a hybrid payment application that bridges the fiat and crypto worlds through self-custody. It enables users to pay, receive, and exchange in euro, dollar, pound sterling, or cryptocurrencies via NFC or QR code, without the need for a payment terminal. The ecosystem includes both virtual and physical Mastercard cards, a cashback system in OZA tokens provided by merchants, and a partner network offering up to 70% discounts. The OZA token is at the core of the model, serving as both a reward mechanism and a transactional asset. The project's purpose is to deliver a sovereign, simple alternative to traditional banking while complying with regulatory standards (KYC/KYB/AML).

توکنومیکس Ozapay (OZA)

درک، توکنومیکس Ozapay (OZA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده OZA بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Ozapay (OZA) امروز Ozapay (OZA) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای OZA به واحد USD برابر است با 0.0381354 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی OZA نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.0381354 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی OZA نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Ozapay چقدر است؟ ارزش بازار OZA برابر است با $ 28.97M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش OZA چقدر است؟ عرضه در گردش OZA برابر است با 759.59M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت OZA چقدر بوده است؟ OZA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.04616339 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت OZA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ OZA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.0155504 USD رسید. حجم معاملات OZA چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای OZA برابر است با -- USD . آیا OZA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد OZA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت OZA مراجعه کنید.

