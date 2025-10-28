قیمت لحظه‌ ای AI Analysis Token امروز برابر است با 0.367906 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت AIAT به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت AIAT را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای AI Analysis Token امروز برابر است با 0.367906 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت AIAT به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت AIAT را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره AIAT

اطلاعات قیمت AIAT

وایت‌ پیپر AIAT

وب‌سایت رسمی AIAT

توکنومیکس AIAT

پیش‌بینی قیمت AIAT

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو AI Analysis Token

قیمت AI Analysis Token (AIAT)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 AIAT به USD:

$0.367906
$0.367906$0.367906
-1.00%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای AI Analysis Token (AIAT)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:41:28 (UTC+8)

اطلاعات قیمت AI Analysis Token (AIAT) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.365846
$ 0.365846$ 0.365846
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.372615
$ 0.372615$ 0.372615
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.365846
$ 0.365846$ 0.365846

$ 0.372615
$ 0.372615$ 0.372615

$ 0.918633
$ 0.918633$ 0.918633

$ 0.21345
$ 0.21345$ 0.21345

-0.04%

-1.09%

+8.99%

+8.99%

قیمت لحظه‌ ای AI Analysis Token (AIAT) برابر است با $0.367906. در 24 ساعت گذشته، AIAT در بازه قیمتی حداقل $ 0.365846 تا حداکثر $ 0.372615 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته AIAT برابر با $ 0.918633 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.21345 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، AIAT در یک ساعت گذشته -0.04%، در 24 ساعت گذشته -1.09% و در 7 روز گذشته +8.99% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار AI Analysis Token (AIAT)

$ 40.60M
$ 40.60M$ 40.60M

--
----

$ 183.95M
$ 183.95M$ 183.95M

110.35M
110.35M 110.35M

500,000,000.0
500,000,000.0 500,000,000.0

ارزش بازار فعلی AI Analysis Token برابر است با $ 40.60M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش AIAT برابر است با 110.35M، و عرضه کل آن 500000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 183.95M است.

تاریخچه قیمت AI Analysis Token (AIAT) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت AI Analysis Token به USD به میزان $ -0.0040914034371954 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت AI Analysis Token به USD به میزان $ +0.0669339479 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت AI Analysis Token به USD به میزان $ +0.0252750318 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت AI Analysis Token به USD به میزان $ +0.0343774569234967 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.0040914034371954-1.09%
30 روز$ +0.0669339479+18.19%
60 روز$ +0.0252750318+6.87%
90 روز$ +0.0343774569234967+10.31%

AI Analysis TokenAIAT چیست

Launched in 2023, AI Analysis was formed by a diverse team from around the world to create a Holistic ecosystem centred around the world of trading and the integration of cutting-edge artificial intelligence technology.

The origins of the project are rooted in the trading of financial instruments including the FOREX & Cryptocurrency markets. The concept of AI Analysis was created to provide a suite of services to synergistically enhance traders' capabilities across an array of markets with applications at both retail and institutional levels.

These services include the AI Signals service, which analyses financial instruments using a well-established and proven strategy to identify trading opportunities. The AI Analysis Exchange serves as the optimal platform for executing trades, offering low latency, deep liquidity, and tight spreads. The AI Analysis Mastercard provides user-friendly payment solutions, accepted worldwide, including at ATMs, ensuring seamless global transactions for a digital world.

These services are supported and underpinned by the AI Analysis Token (AIAT) providing critical utility across the ecosystem.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت AI Analysis Token (USD)

ارزش AI Analysis Token (AIAT) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از AI Analysis Token (AIAT) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت AI Analysis Token را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت AI Analysis Token را بررسی کنید!

AIAT به ارزهای محلی

توکنومیکس AI Analysis Token (AIAT)

درک، توکنومیکس AI Analysis Token (AIAT) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده AIAT بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره AI Analysis Token (AIAT)

امروز AI Analysis Token (AIAT) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای AIAT به واحد USD برابر است با 0.367906 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی AIAT نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی AIAT نسبت به USD برابر است با $ 0.367906. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار AI Analysis Token چقدر است؟
ارزش بازار AIAT برابر است با $ 40.60M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش AIAT چقدر است؟
عرضه در گردش AIAT برابر است با 110.35M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت AIAT چقدر بوده است؟
AIAT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.918633 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت AIAT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
AIAT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.21345 USD رسید.
حجم معاملات AIAT چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای AIAT برابر است با -- USD.
آیا AIAT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد AIAT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت AIAT مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:41:28 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به AI Analysis Token (AIAT)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,818.56
$113,818.56$113,818.56

-1.00%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,084.06
$4,084.06$4,084.06

-2.13%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05580
$0.05580$0.05580

+0.16%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.74
$200.74$200.74

+0.31%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.1641
$4.1641$4.1641

-19.70%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,084.06
$4,084.06$4,084.06

-2.13%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,818.56
$113,818.56$113,818.56

-1.00%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.74
$200.74$200.74

+0.31%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6266
$2.6266$2.6266

-1.30%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,133.88
$1,133.88$1,133.88

-0.85%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.000982
$0.000982$0.000982

+63.66%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001420
$0.0000000000000001420$0.0000000000000001420

+1,202.75%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000388
$0.0000000000388$0.0000000000388

+280.39%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1620
$0.1620$0.1620

+224.00%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04287
$0.04287$0.04287

+114.35%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01977
$0.01977$0.01977

+97.70%