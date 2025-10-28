AI Analysis TokenAIAT چیست

Launched in 2023, AI Analysis was formed by a diverse team from around the world to create a Holistic ecosystem centred around the world of trading and the integration of cutting-edge artificial intelligence technology. The origins of the project are rooted in the trading of financial instruments including the FOREX & Cryptocurrency markets. The concept of AI Analysis was created to provide a suite of services to synergistically enhance traders' capabilities across an array of markets with applications at both retail and institutional levels. These services include the AI Signals service, which analyses financial instruments using a well-established and proven strategy to identify trading opportunities. The AI Analysis Exchange serves as the optimal platform for executing trades, offering low latency, deep liquidity, and tight spreads. The AI Analysis Mastercard provides user-friendly payment solutions, accepted worldwide, including at ATMs, ensuring seamless global transactions for a digital world. These services are supported and underpinned by the AI Analysis Token (AIAT) providing critical utility across the ecosystem. Launched in 2023, AI Analysis was formed by a diverse team from around the world to create a Holistic ecosystem centred around the world of trading and the integration of cutting-edge artificial intelligence technology. The origins of the project are rooted in the trading of financial instruments including the FOREX & Cryptocurrency markets. The concept of AI Analysis was created to provide a suite of services to synergistically enhance traders' capabilities across an array of markets with applications at both retail and institutional levels. These services include the AI Signals service, which analyses financial instruments using a well-established and proven strategy to identify trading opportunities. The AI Analysis Exchange serves as the optimal platform for executing trades, offering low latency, deep liquidity, and tight spreads. The AI Analysis Mastercard provides user-friendly payment solutions, accepted worldwide, including at ATMs, ensuring seamless global transactions for a digital world. These services are supported and underpinned by the AI Analysis Token (AIAT) providing critical utility across the ecosystem.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت AI Analysis Token (USD)

ارزش AI Analysis Token (AIAT) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از AI Analysis Token (AIAT) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت AI Analysis Token را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت AI Analysis Token را بررسی کنید!

AIAT به ارزهای محلی

توکنومیکس AI Analysis Token (AIAT)

درک، توکنومیکس AI Analysis Token (AIAT) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده AIAT بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره AI Analysis Token (AIAT) امروز AI Analysis Token (AIAT) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای AIAT به واحد USD برابر است با 0.367906 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی AIAT نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.367906 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی AIAT نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار AI Analysis Token چقدر است؟ ارزش بازار AIAT برابر است با $ 40.60M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش AIAT چقدر است؟ عرضه در گردش AIAT برابر است با 110.35M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت AIAT چقدر بوده است؟ AIAT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.918633 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت AIAT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ AIAT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.21345 USD رسید. حجم معاملات AIAT چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای AIAT برابر است با -- USD . آیا AIAT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد AIAT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت AIAT مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به AI Analysis Token (AIAT)