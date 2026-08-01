قیمت امروز azit

قیمت لحظه‌ ای azit (AZIT) در حال حاضر برابر با $ 0.00144368 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.12% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی AZIT به USD برابر با $ 0.00144368 برای هر AZIT می‌ باشد.

توکن azit در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 651,657 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 451.39M AZIT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، AZIT در بازه‌ ای بین $ 0.00143388 (حداقل) و $ 0.00151734 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.846242 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00134013 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز AZIT طی یک ساعت گذشته به میزان -1.20% و در هفت روز اخیر به میزان +5.19% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 43.90K رسیده است.

اطلاعات بازار azit (AZIT)

ارزش بازار $ 651.66K$ 651.66K $ 651.66K حجم (24 ساعته) $ 43.90K$ 43.90K $ 43.90K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 721.84K$ 721.84K $ 721.84K سرمایه در گردش 451.39M 451.39M 451.39M عرضه کل 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

ارزش بازار فعلی azit برابر است با $ 651.66K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 43.90K. عرضه در گردش AZIT برابر است با 451.39M، و عرضه کل آن 500000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 721.84K است.