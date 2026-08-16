قیمت امروز Superfluid

قیمت لحظه‌ ای Superfluid (SUP) در حال حاضر برابر با $ 0.00559534 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.86% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SUP به USD برابر با $ 0.00559534 برای هر SUP می‌ باشد.

توکن Superfluid در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,932,826 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 345.43M SUP می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SUP در بازه‌ ای بین $ 0.00554713 (حداقل) و $ 0.00570867 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.063929 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00554713 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SUP طی یک ساعت گذشته به میزان -0.08% و در هفت روز اخیر به میزان -6.81% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 9.38K رسیده است.

اطلاعات بازار Superfluid (SUP)

ارزش بازار $ 1.93M$ 1.93M $ 1.93M حجم (24 ساعته) $ 9.38K$ 9.38K $ 9.38K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 5.60M$ 5.60M $ 5.60M سرمایه در گردش 345.43M 345.43M 345.43M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Superfluid برابر است با $ 1.93M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 9.38K. عرضه در گردش SUP برابر است با 345.43M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 5.60M است.