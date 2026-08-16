قیمت امروز MCOIN

قیمت لحظه‌ ای MCOIN (MCOIN) در حال حاضر برابر با $ 0.04894666 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 12.01% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MCOIN به USD برابر با $ 0.04894666 برای هر MCOIN می‌ باشد.

توکن MCOIN در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 8,667,536 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 177.00M MCOIN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MCOIN در بازه‌ ای بین $ 0.04338665 (حداقل) و $ 0.0491357 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 2.75 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.02383646 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MCOIN طی یک ساعت گذشته به میزان +0.01% و در هفت روز اخیر به میزان +23.14% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 221.52K رسیده است.

اطلاعات بازار MCOIN (MCOIN)

ارزش بازار $ 8.67M$ 8.67M $ 8.67M حجم (24 ساعته) $ 221.52K$ 221.52K $ 221.52K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 24.48M$ 24.48M $ 24.48M سرمایه در گردش 177.00M 177.00M 177.00M عرضه کل 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

ارزش بازار فعلی MCOIN برابر است با $ 8.67M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 221.52K. عرضه در گردش MCOIN برابر است با 177.00M، و عرضه کل آن 500000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 24.48M است.