قیمت امروز Credible Finance

قیمت لحظه‌ ای Credible Finance (CRED) در حال حاضر برابر با $ 0.587025 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 5.40% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CRED به USD برابر با $ 0.587025 برای هر CRED می‌ باشد.

توکن Credible Finance در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 13,303,718 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 22.66M CRED می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CRED در بازه‌ ای بین $ 0.571225 (حداقل) و $ 0.593619 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.042 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.389346 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CRED طی یک ساعت گذشته به میزان +0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +6.69% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 112.24K رسیده است.

اطلاعات بازار Credible Finance (CRED)

ارزش بازار $ 13.30M$ 13.30M $ 13.30M حجم (24 ساعته) $ 112.24K$ 112.24K $ 112.24K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 13.30M$ 13.30M $ 13.30M سرمایه در گردش 22.66M 22.66M 22.66M عرضه کل 22,663,357.939475 22,663,357.939475 22,663,357.939475

ارزش بازار فعلی Credible Finance برابر است با $ 13.30M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 112.24K. عرضه در گردش CRED برابر است با 22.66M، و عرضه کل آن 22663357.939475 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 13.30M است.