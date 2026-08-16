قیمت امروز The Digital Dinar

قیمت لحظه‌ ای The Digital Dinar (DINAR) در حال حاضر برابر با $ 0.127884 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.94% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DINAR به USD برابر با $ 0.127884 برای هر DINAR می‌ باشد.

توکن The Digital Dinar در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 2,579,684 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 20.17M DINAR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DINAR در بازه‌ ای بین $ 0.12773 (حداقل) و $ 0.129932 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.174264 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.123239 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DINAR طی یک ساعت گذشته به میزان -0.58% و در هفت روز اخیر به میزان -2.10% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 259.71 رسیده است.

اطلاعات بازار The Digital Dinar (DINAR)

ارزش بازار $ 2.58M$ 2.58M $ 2.58M حجم (24 ساعته) $ 259.71$ 259.71 $ 259.71 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 2.58M$ 2.58M $ 2.58M سرمایه در گردش 20.17M 20.17M 20.17M عرضه کل 20,171,973.28075946 20,171,973.28075946 20,171,973.28075946

ارزش بازار فعلی The Digital Dinar برابر است با $ 2.58M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 259.71. عرضه در گردش DINAR برابر است با 20.17M، و عرضه کل آن 20171973.28075946 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.58M است.