قیمت امروز Scandic Coin

قیمت لحظه‌ ای Scandic Coin (SNC) در حال حاضر برابر با $ 0.159147 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.30% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SNC به USD برابر با $ 0.159147 برای هر SNC می‌ باشد.

توکن Scandic Coin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 20,061,396 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 126.00M SNC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SNC در بازه‌ ای بین $ 0.158509 (حداقل) و $ 0.159337 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.172194 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.073902 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SNC طی یک ساعت گذشته به میزان -0.01% و در هفت روز اخیر به میزان -0.68% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 201.62K رسیده است.

اطلاعات بازار Scandic Coin (SNC)

ارزش بازار $ 20.06M$ 20.06M $ 20.06M حجم (24 ساعته) $ 201.62K$ 201.62K $ 201.62K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 159.22M$ 159.22M $ 159.22M سرمایه در گردش 126.00M 126.00M 126.00M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Scandic Coin برابر است با $ 20.06M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 201.62K. عرضه در گردش SNC برابر است با 126.00M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 159.22M است.