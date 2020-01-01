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برترین توکن‌ های اکوسیستم Celo بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش اکوسیستم Celo را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Tether
Tether
USDT
$ 0.999112
0.00%
0.00%
-0.03%
$ 183.02B
$ 18.21B
2
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00095
0.00%
+0.01%
+0.03%
$ 74.87B
$ 30.92M
3
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,182.09
+0.04%
+0.37%
-2.96%
$ 7.35B
$ 1.24
4
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.573
-0.16%
+6.85%
+15.26%
$ 6.28B
$ 90.67K
5
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
XAUT0
$ 4,357.78
+0.07%
0.00%
+0.82%
$ 118.64M
$ 8.93M
6
SUSHI
SUSHI
SUSHI
$ 0.1605
+0.38%
+1.39%
-6.70%
$ 45.95M
$ 389.21K
7
CELO
CELO
CELO
$ 0.06064
+0.25%
+1.02%
-5.06%
$ 36.51M
$ 941.77K
8
BRLA Digital BRLA
BRLA Digital BRLA
BRLA
$ 0.190206
+0.05%
-0.00%
-2.45%
$ 32.52M
$ 95.36K
9
MAI
MAI
MIMATIC
$ 0.974817
0.00%
0.00%
-1.77%
$ 11.57M
$ 1.62K
10
USAT
USAT
USAT
$ 0.9994
0.00%
-0.01%
+0.02%
$ 10.00M
$ 53.48K
11
JumpToken
JumpToken
JMPT
$ 0.526882
+0.06%
+0.02%
+5.04%
$ 7.78M
$ 11.17K
12
VNX Swiss Franc
VNX Swiss Franc
VCHF
$ 1.23
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 5.00M
$ 70.89K
13
SWEAT
SWEAT
SWEAT
$ 0.00034386
+0.48%
-0.01%
-2.91%
$ 4.60M
$ 19.81K
14
Autonolas
Autonolas
OLAS
$ 0.01906
+0.74%
-1.96%
-27.94%
$ 4.25M
$ 3.32M
15
VNX EURO
VNX EURO
VEUR
$ 1.043
0.00%
--
0.00%
$ 2.88M
$ 0.10
16
Mento Euro
Mento Euro
EURM
$ 1.56
+22.83%
+0.21%
+35.65%
$ 2.31M
$ 3.95K
17
Ethix
Ethix
ETHIX
$ 0.02849356
+3.49%
+0.01%
-4.74%
$ 2.01M
$ 1.16K
18
EURA
EURA
EURA
$ 1.24
0.00%
+0.07%
+7.83%
$ 1.74M
$ 65.06K
19
Brazilian real
Brazilian real
WBRL
$ 0.192332
0.00%
-0.00%
-2.27%
$ 1.58M
$ 5.36K
20
Glo Dollar
Glo Dollar
USDGLO
$ 0.998778
+0.03%
0.00%
+0.81%
$ 1.12M
$ 5.43K
21
Allbridge Zero
Allbridge Zero
ABR0
$ 0.054368
0.00%
--
+0.04%
$ 1.11M
$ 6.93
22
Moola Celo Dollars
Moola Celo Dollars
MCUSD
$ 1.0
+0.07%
+0.01%
+0.74%
$ 650.75K
$ 279.78
23
Mento British Pound
Mento British Pound
GBPM
$ 1.35
0.00%
0.00%
0.00%
$ 390.30K
$ 9.32
24
Mento Brazilian Real
Mento Brazilian Real
BRLM
$ 0.191449
+0.13%
+0.00%
-2.13%
$ 221.12K
$ 17.49
25
VNX British Pound
VNX British Pound
VGBP
$ 1.34
0.00%
0.00%
+0.75%
$ 169.18K
$ 2.18
26
Mento Kenyan Shilling
Mento Kenyan Shilling
KESM
$ 0.00774059
+0.04%
0.00%
-0.02%
$ 164.79K
$ 3.42
27
Regen
Regen
REGEN
$ 0.00104701
+0.19%
+0.01%
-13.50%
$ 155.32K
$ 16.53
28
Wrapped cETH
Wrapped cETH
CETH
$ 1,681.69
+0.26%
+0.01%
+0.63%
$ 110.46K
$ 2.11
29
Mento Swiss Franc
Mento Swiss Franc
CHFM
$ 1.22
0.00%
--
0.00%
$ 86.23K
$ 707.67
30
Colombian Peso
Colombian Peso
WCOP
$ 0.00030298
0.00%
-0.06%
-3.00%
$ 83.89K
$ 257.08
31
Mento Japanese Yen
Mento Japanese Yen
JPYM
$ 0.00625973
0.00%
0.00%
-0.54%
$ 73.36K
$ 3.24
32
Chilean Peso
Chilean Peso
WCLP
$ 0.00110978
0.00%
-0.00%
+0.94%
$ 70.97K
$ 147.86
33
PerkOS
PerkOS
PERKOS
$ 6.68305E-7
-2.70%
-0.10%
-17.98%
$ 66.83K
--
34
Mento Nigerian Naira
Mento Nigerian Naira
NGNM
$ 0.00073052
0.00%
--
0.00%
$ 56.60K
$ 9.94
35
Mexican Peso
Mexican Peso
WMXN
$ 0.057912
-0.57%
-0.00%
+0.22%
$ 56.11K
$ 185.51
36
Ubeswap
Ubeswap
UBE
$ 0.00031327
+0.23%
+0.01%
-14.96%
$ 51.77K
$ 2.22K
37
Mento South African Rand
Mento South African Rand
ZARM
$ 0.061018
0.00%
0.00%
-0.57%
$ 49.69K
$ 10.29
38
SelfClaw
SelfClaw
SELFCLAW
$ 4.61312E-7
-0.08%
+0.50%
-2.85%
$ 46.13K
--
39
Peruvian Sol
Peruvian Sol
WPEN
$ 0.302117
0.00%
-0.00%
-2.22%
$ 40.17K
$ 663.77
40
Mento Philippine Peso
Mento Philippine Peso
PHPM
$ 0.01631759
0.00%
0.00%
-0.73%
$ 26.09K
$ 1.37
41
cGHS
cGHS
CGHS
$ 0.090715
+0.06%
+0.00%
+5.88%
$ 24.63K
$ 73.98
42
Mento Canadian Dollar
Mento Canadian Dollar
CADM
$ 0.71259
0.00%
--
0.00%
$ 24.30K
$ 2.33
43
Mento Colombian Peso
Mento Colombian Peso
COPM
$ 0.00031872
0.00%
0.00%
+3.26%
$ 21.67K
$ 11.85
44
Mento Australian Dollar
Mento Australian Dollar
AUDM
$ 0.708379
0.00%
0.00%
+0.22%
$ 17.23K
$ 473.34
45
USD Mapped Token
USD Mapped Token
USDM
$ 0.9882
+0.01%
+0.14%
+0.38%
--
$ 54.66K

سوالات متداول

توکن‌ های اکوسیستم Celo چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های اکوسیستم Celo به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 45 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $271.81B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن اکوسیستم Celo چیست؟
در میان توکن‌ های دسته اکوسیستم Celo که در MEXC رصد می‌شوند، توکن LINK با ثبت تغییر قیمتی 6.85% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن اکوسیستم Celo در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 45 توکن از دسته اکوسیستم Celo را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص اکوسیستم Celo می‌توان به USDT, USDC, WBTC اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته اکوسیستم Celo چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های اکوسیستم Celo در حال حاضر حدود $271.81B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اکوسیستم Celo، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.