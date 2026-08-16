قیمت امروز Mento Japanese Yen

قیمت لحظه‌ ای Mento Japanese Yen (JPYM) در حال حاضر برابر با $ 0.00625973 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی JPYM به USD برابر با $ 0.00625973 برای هر JPYM می‌ باشد.

توکن Mento Japanese Yen در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 73,363 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 11.72M JPYM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، JPYM در بازه‌ ای بین $ 0.00625958 (حداقل) و $ 0.00625978 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00726235 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00388634 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز JPYM طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -0.51% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 3.24 رسیده است.

اطلاعات بازار Mento Japanese Yen (JPYM)

ارزش بازار $ 73.36K$ 73.36K $ 73.36K حجم (24 ساعته) $ 3.24$ 3.24 $ 3.24 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 73.36K$ 73.36K $ 73.36K سرمایه در گردش 11.72M 11.72M 11.72M عرضه کل 11,720,338.27716965 11,720,338.27716965 11,720,338.27716965

ارزش بازار فعلی Mento Japanese Yen برابر است با $ 73.36K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 3.24. عرضه در گردش JPYM برابر است با 11.72M، و عرضه کل آن 11720338.27716965 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 73.36K است.