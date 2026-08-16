قیمت امروز PerkOS

قیمت لحظه‌ ای PerkOS (PERKOS) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3,26% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PERKOS به USD برابر با $ 0 برای هر PERKOS می‌ باشد.

توکن PerkOS در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 66 865 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 100,00B PERKOS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PERKOS در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PERKOS طی یک ساعت گذشته به میزان +0,18% و در هفت روز اخیر به میزان -17,48% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار PerkOS (PERKOS)

ارزش بازار $ 66,87K$ 66,87K $ 66,87K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 66,87K$ 66,87K $ 66,87K سرمایه در گردش 100,00B 100,00B 100,00B عرضه کل 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

ارزش بازار فعلی PerkOS برابر است با $ 66,87K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش PERKOS برابر است با 100,00B، و عرضه کل آن 100000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 66,87K است.