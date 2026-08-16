قیمت امروز Mento British Pound

قیمت لحظه‌ ای Mento British Pound (GBPM) در حال حاضر برابر با $ 1.35 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GBPM به USD برابر با $ 1.35 برای هر GBPM می‌ باشد.

توکن Mento British Pound در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 390,293 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 288.66K GBPM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GBPM در بازه‌ ای بین $ 1.35 (حداقل) و $ 1.35 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.63 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.628602 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GBPM طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +0.39% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 9.32 رسیده است.

اطلاعات بازار Mento British Pound (GBPM)

ارزش بازار $ 390.29K$ 390.29K $ 390.29K حجم (24 ساعته) $ 9.32$ 9.32 $ 9.32 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 390.29K$ 390.29K $ 390.29K سرمایه در گردش 288.66K 288.66K 288.66K عرضه کل 288,656.6474000996 288,656.6474000996 288,656.6474000996

ارزش بازار فعلی Mento British Pound برابر است با $ 390.29K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 9.32. عرضه در گردش GBPM برابر است با 288.66K، و عرضه کل آن 288656.6474000996 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 390.29K است.