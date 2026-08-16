قیمت امروز Mento Brazilian Real

قیمت لحظه‌ ای Mento Brazilian Real (BRLM) در حال حاضر برابر با $ 0.190801 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.14% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BRLM به USD برابر با $ 0.190801 برای هر BRLM می‌ باشد.

توکن Mento Brazilian Real در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 220,410 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.16M BRLM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BRLM در بازه‌ ای بین $ 0.190575 (حداقل) و $ 0.191728 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.239898 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.088668 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BRLM طی یک ساعت گذشته به میزان +0.04% و در هفت روز اخیر به میزان -2.25% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 14.80 رسیده است.

اطلاعات بازار Mento Brazilian Real (BRLM)

ارزش بازار $ 220.41K$ 220.41K $ 220.41K حجم (24 ساعته) $ 14.80$ 14.80 $ 14.80 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 220.41K$ 220.41K $ 220.41K سرمایه در گردش 1.16M 1.16M 1.16M عرضه کل 1,155,187.323323683 1,155,187.323323683 1,155,187.323323683

ارزش بازار فعلی Mento Brazilian Real برابر است با $ 220.41K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 14.80. عرضه در گردش BRLM برابر است با 1.16M، و عرضه کل آن 1155187.323323683 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 220.41K است.