قیمت امروز Mexican Peso

قیمت لحظه‌ ای Mexican Peso (WMXN) در حال حاضر برابر با $ 0.058249 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.01% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WMXN به USD برابر با $ 0.058249 برای هر WMXN می‌ باشد.

توکن Mexican Peso در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 56,431 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 968.79K WMXN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WMXN در بازه‌ ای بین $ 0.057892 (حداقل) و $ 0.058266 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.082878 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.05439 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WMXN طی یک ساعت گذشته به میزان +0.57% و در هفت روز اخیر به میزان +0.20% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 162.04 رسیده است.

اطلاعات بازار Mexican Peso (WMXN)

ارزش بازار $ 56.43K$ 56.43K $ 56.43K حجم (24 ساعته) $ 162.04$ 162.04 $ 162.04 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 56.43K$ 56.43K $ 56.43K سرمایه در گردش 968.79K 968.79K 968.79K عرضه کل 968,788.6930900001 968,788.6930900001 968,788.6930900001

ارزش بازار فعلی Mexican Peso برابر است با $ 56.43K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 162.04. عرضه در گردش WMXN برابر است با 968.79K، و عرضه کل آن 968788.6930900001 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 56.43K است.