قیمت امروز SelfClaw

قیمت لحظه‌ ای SelfClaw (SELFCLAW) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.20% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SELFCLAW به USD برابر با $ 0 برای هر SELFCLAW می‌ باشد.

توکن SelfClaw در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 46,060 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 100.00B SELFCLAW می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SELFCLAW در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SELFCLAW طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -3.25% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار SelfClaw (SELFCLAW)

ارزش بازار $ 46.06K$ 46.06K $ 46.06K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 46.06K$ 46.06K $ 46.06K سرمایه در گردش 100.00B 100.00B 100.00B عرضه کل 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی SelfClaw برابر است با $ 46.06K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SELFCLAW برابر است با 100.00B، و عرضه کل آن 100000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 46.06K است.