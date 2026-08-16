قیمت امروز Brazilian real

قیمت لحظه‌ ای Brazilian real (WBRL) در حال حاضر برابر با $ 0.192316 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.79% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WBRL به USD برابر با $ 0.192316 برای هر WBRL می‌ باشد.

توکن Brazilian real در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,579,001 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 8.21M WBRL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WBRL در بازه‌ ای بین $ 0.192311 (حداقل) و $ 0.194018 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.227925 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.144206 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WBRL طی یک ساعت گذشته به میزان -0.04% و در هفت روز اخیر به میزان -2.22% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 6.57K رسیده است.

اطلاعات بازار Brazilian real (WBRL)

ارزش بازار $ 1.58M$ 1.58M $ 1.58M حجم (24 ساعته) $ 6.57K$ 6.57K $ 6.57K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.58M$ 1.58M $ 1.58M سرمایه در گردش 8.21M 8.21M 8.21M عرضه کل 8,210,152.499999999 8,210,152.499999999 8,210,152.499999999

ارزش بازار فعلی Brazilian real برابر است با $ 1.58M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 6.57K. عرضه در گردش WBRL برابر است با 8.21M، و عرضه کل آن 8210152.499999999 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.58M است.