قیمت امروز SWEAT

قیمت لحظه‌ ای SWEAT (SWEAT) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.19% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SWEAT به USD برابر با $ 0 برای هر SWEAT می‌ باشد.

توکن SWEAT در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 4,593,559 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 13.39B SWEAT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SWEAT در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.091476 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SWEAT طی یک ساعت گذشته به میزان -0.15% و در هفت روز اخیر به میزان -6.19% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 20.16K رسیده است.

اطلاعات بازار SWEAT (SWEAT)

ارزش بازار $ 4.59M$ 4.59M $ 4.59M حجم (24 ساعته) $ 20.16K$ 20.16K $ 20.16K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 6.75M$ 6.75M $ 6.75M سرمایه در گردش 13.39B 13.39B 13.39B عرضه کل 19,683,371,110.965 19,683,371,110.965 19,683,371,110.965

ارزش بازار فعلی SWEAT برابر است با $ 4.59M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 20.16K. عرضه در گردش SWEAT برابر است با 13.39B، و عرضه کل آن 19683371110.965 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 6.75M است.