قیمت امروز Mento Euro

قیمت لحظه‌ ای Mento Euro (EURM) در حال حاضر برابر با $ 1.25 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 16.41% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی EURM به USD برابر با $ 1.25 برای هر EURM می‌ باشد.

توکن Mento Euro در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,846,090 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.48M EURM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، EURM در بازه‌ ای بین $ 1.2 (حداقل) و $ 1.85 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 19.98 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.236339 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز EURM طی یک ساعت گذشته به میزان -0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +8.06% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 3.35K رسیده است.

اطلاعات بازار Mento Euro (EURM)

ارزش بازار $ 1.85M$ 1.85M $ 1.85M حجم (24 ساعته) $ 3.35K$ 3.35K $ 3.35K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.85M$ 1.85M $ 1.85M سرمایه در گردش 1.48M 1.48M 1.48M عرضه کل 1,476,540.902510964 1,476,540.902510964 1,476,540.902510964

ارزش بازار فعلی Mento Euro برابر است با $ 1.85M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 3.35K. عرضه در گردش EURM برابر است با 1.48M، و عرضه کل آن 1476540.902510964 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.85M است.